Fortnite’a NBA güncellemesi

Battle Royale oyunlarında PUBG ile beraber dünyanın en sevilen oyunu olan Fortnite, zaman zaman çıkardığı güncellemeleri ile oyun severlerin kendisine olan ilgilerini canlı tutmayı başardı. Kendisine has oyun mekanikleri ve kontrol edilme şekli, oyunun bu denli popülerleşmesinin nedenlerinden birisi.

Daha evvel, Stranger Things, Marvel, NFL, DC gibi birçok başarılı marka ile anlaşmalar yaparak etkinlikler düzenlemişti. Bu etkinlikler, oyun içindeki karakterlerin kıyafetleri, oyun içine gelen ekstra mekanikler ve haritanın çeşitli yerlerine gelen mekanlar şeklinde olmuştu.

Epic Games’in yeni açıklamasına göre güncellemede ‘’The Crossover’’ adında yeni bir etkinlik olacak. Bu güncelleme ile beraber oyun karakterlerine yeni NBA kıyafetleri giydirilebilecek. Gelecek etkinlikte NBA’de bulunan 30 takımın formaları olacak.

Güncellemenin 22 Mayıs 2021 günü TSİ 03.00’da geleceği öğrenildi.