İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Fortnite’a NBA güncellemesi

Dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Fortnite ile dünyanın en iyi basketbol ligi NBA özel bir güncelleme konusunda anlaşmaya vardı. Detaylar haberimizde…

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:51
Fortnite’a NBA güncellemesi
Takip Et:

Battle Royale oyunlarında PUBG ile beraber dünyanın en sevilen oyunu olan Fortnite, zaman zaman çıkardığı güncellemeleri ile oyun severlerin kendisine olan ilgilerini canlı tutmayı başardı. Kendisine has oyun mekanikleri ve kontrol edilme şekli, oyunun bu denli popülerleşmesinin nedenlerinden birisi.

Daha evvel, Stranger Things, Marvel, NFL, DC gibi birçok başarılı marka ile anlaşmalar yaparak etkinlikler düzenlemişti. Bu etkinlikler, oyun içindeki karakterlerin kıyafetleri, oyun içine gelen ekstra mekanikler ve haritanın çeşitli yerlerine gelen mekanlar şeklinde olmuştu.

Epic Games’in yeni açıklamasına göre güncellemede ‘’The Crossover’’ adında yeni bir etkinlik olacak. Bu güncelleme ile beraber oyun karakterlerine yeni NBA kıyafetleri giydirilebilecek. Gelecek etkinlikte NBA’de bulunan 30 takımın formaları olacak.

Güncellemenin 22 Mayıs 2021 günü TSİ 03.00’da geleceği öğrenildi. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 14:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FortniteNba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Android, iPhone gizli arama nasıl yapılır? Özel numaradan arama nasıl yapılır?
Android, iPhone gizli arama nasıl yapılır? Özel numaradan arama nasıl yapılır?
WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini ile hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur?
WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini ile hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?
WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?
Binomo nedir? Binomo güvenilir mi? Binomo gerçekten kazandırıyor mu? Binomo Türkiye'de yasal mı?
Binomo nedir? Binomo güvenilir mi? Binomo gerçekten kazandırıyor mu? Binomo Türkiye'de yasal mı?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Amazon Prime The Underground Railroad konusu ve oyuncuları
Cuma hutbesi konusu ne? 14 Mayıs 2021 Türkiye geneli Cuma hutbesinin konusu
Kırmızı Oda 37. bölüm izle full, tek parça izle
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak?
Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak kaç çocuğu var?
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.