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Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?

Birçok kişi tarafından beğeni toplayan Fortnite piyasa da en hızlı yükselen oyun oldu. Oyunun içerisinde yaşanan olaylar sayesinde beğeniler arttı. En son 6.sezonu yayınlanan oyunun oyuncular tarafından 7.sezonu bekleniyor. Her sezonu ile kendini geliştiren oyun bu sezonda beklentiler arttı. İşte Fornite oyunu hakkında merak edilenler haberimizde

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:28
Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?
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 Fortnite oyunu 2.bölüm ve 6.sezon ile oyuncular ile buluştu. Oyuncular oyunda yayınlanan sezonların çok uzun olduğu ve sıkıldığı dile getirmesi üzerine sezonlar arası kısa tutulmaya başlandı. Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği 7.sezon hakkında meraklar arttı.

Fortnite 6.sezon ne zaman bitiyor?

2021 yılının 7 Haziran tarihinde 6.sezonun biteceği ve 7.sezon çıkarılacağı duyuruldu. Oyun içerisinde savaş bölgeleri ve içerikleri olduğu için birçok kişi tarafından beğenileri topladı. Yeni gelecek sezon için farklı içerikler olacağı konuşulurken bunun hakkında resmi açıklama gelmedi. 7.sezon Haziran ayının ikinci haftasından sonra oyuncular ile buluşacaktır.

Fortnite Sezon 6 Hafta 12 Görevleri 

  • Sıfır Noktasını Ziyaret Edin (1) 
  • Craft tabancalar (3) 
  • Bir Kule Muhafızı yenin (1) 
  • Yırtıcıları avla (3) 
  • Devasa Mahsullerin dışındaki evcil domuzlar (1) 
  • Deve Mahsullerde Tavuk Kayması (1) 
  • Stealthy Stronghold ve Coral Castle'dan bir esere baskın yapın (1) 
  • Efsanevi görev: Altın Külçe Harca (150/300/450/600/750) 

Fortnite Sezon 6 11. Hafta Zorlukları 

  • 1 dakika boyunca tam kalkanları koruyun (1) 
  • Bandaj kullanın (3) 
  • Farklı oyun modlarını oynayın (3) 
  • Altın külçelerini Deadfire ile harcayın (1) 
  • 25 metreden daha uzak bir mesafeden rakibi avlayın (1) 
  • En yüksek dağa bir ruh kristali yerleştirin (1) 
  • HAYALET ve GÖLGE harabelerini ziyaret edin (1) 
  • Efsanevi görev: Çift tabancayla hasar verin (1500/3000/4500/6000/7500) 

Son Güncelleme: 26.05.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
Dizi7.sezonFortnite
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