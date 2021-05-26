Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?

Fortnite oyunu 2.bölüm ve 6.sezon ile oyuncular ile buluştu. Oyuncular oyunda yayınlanan sezonların çok uzun olduğu ve sıkıldığı dile getirmesi üzerine sezonlar arası kısa tutulmaya başlandı. Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği 7.sezon hakkında meraklar arttı.
Fortnite 6.sezon ne zaman bitiyor?
Fortnite Sezon 6 Hafta 12 Görevleri
- Sıfır Noktasını Ziyaret Edin (1)
- Craft tabancalar (3)
- Bir Kule Muhafızı yenin (1)
- Yırtıcıları avla (3)
- Devasa Mahsullerin dışındaki evcil domuzlar (1)
- Deve Mahsullerde Tavuk Kayması (1)
- Stealthy Stronghold ve Coral Castle'dan bir esere baskın yapın (1)
- Efsanevi görev: Altın Külçe Harca (150/300/450/600/750)
Fortnite Sezon 6 11. Hafta Zorlukları
- 1 dakika boyunca tam kalkanları koruyun (1)
- Bandaj kullanın (3)
- Farklı oyun modlarını oynayın (3)
- Altın külçelerini Deadfire ile harcayın (1)
- 25 metreden daha uzak bir mesafeden rakibi avlayın (1)
- En yüksek dağa bir ruh kristali yerleştirin (1)
- HAYALET ve GÖLGE harabelerini ziyaret edin (1)
- Efsanevi görev: Çift tabancayla hasar verin (1500/3000/4500/6000/7500)
Son Güncelleme: 26.05.2021 16:28