Football Manager 2021 hangi platformlarda satışta? FM 2021'in Türkiye satış fiyatları

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Football Manager 2021 menajerlik oyununun fiyatı belli oldu. Epic Games Store, Steam, App Store ve Google Play Store üzerinden satışa çıkarılan oyunun Türkiye fiyatı merakla bekleniyordu.

FM 2021 kaç TL’den satışa çıkarıldı

Menajerlik oyunu tutkunlarının merakla beklediği oyunun fiyatı belli olurken oyun 1 Aralık tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak. Oyunun 2021 versiyonunda Pc, Mac, iOS ve Anroid kullanıcıları için Touch sürümü eklendi.

FM21 Steam ve Epic Games Store üzerinden 249 TL’ye satışa çıkarıldı. Oyunun demo versiyonu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken oyunu oynayacaklara yardım etmesi için hazırlanan editör uygulaması 24 TL’den satışa çıkarıldı.

Mobil cihazlarda oynanabilen oyunun App Store ve Google Play Store’daki fiyatı ise 79.99 TL oldu.