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Football Manager 2021 hangi platformlarda satışta? FM 2021'in Türkiye satış fiyatları

Football Manager 2021 hangi platformlarda satışta olacak ve Türkiye’de kaç TL’den satışa çıkarılacak merak ediliyordu. FM 2021’in Türkiye satış fiyatı ve satış platformları açıklandı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 18:38
Football Manager 2021 hangi platformlarda satışta? FM 2021'in Türkiye satış fiyatları
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Futbol tutkunlarının merakla beklediği Football Manager 2021 menajerlik oyununun fiyatı belli oldu. Epic Games Store, Steam, App Store ve Google Play Store üzerinden satışa çıkarılan oyunun Türkiye fiyatı merakla bekleniyordu.


Menajerlik oyunu tutkunlarının merakla beklediği oyunun fiyatı belli olurken oyun 1 Aralık tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak. Oyunun 2021 versiyonunda Pc, Mac, iOS ve Anroid kullanıcıları için Touch sürümü eklendi.

FM 2021 kaç TL’den satışa çıkarıldı

FM21 Steam ve Epic Games Store üzerinden 249 TL’ye satışa çıkarıldı. Oyunun demo versiyonu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken oyunu oynayacaklara yardım etmesi için hazırlanan editör uygulaması 24 TL’den satışa çıkarıldı.

Mobil cihazlarda oynanabilen oyunun App Store ve Google Play Store’daki fiyatı ise 79.99 TL oldu.



Son Güncelleme: 25.11.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Fm2021Football
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