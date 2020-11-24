FM 21 Epic Games ve Steam Football Manager 2021 indirme linkleri

Tüm futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Football Manager 2021 oyunun SEGA şirketi tarafından tasarlandı. Şuan merakla beklenen oyunun betası açılmış durumdadır. Kullanıcılar Epic Games Store yada Steam’dan oyuna ulaşabilirler.

Oyunun diğer serilerinde de olduğu üzere Football Maneger 2021 sürümünde de çökmeler ve bazı hatalar yaşanabilir. işte bu sebepten dolayı oyunu erken almakta kararlıysanız bir kez daha düşünün. Football Manager 2021 sürümündeki en dikkat çekici özelliğiyse çevrimiçi mod desteği. Bu demek oluyor ki oyunu erken davranıp alan diğer oyun severlerle karşı karşıya gelebileceksiniz.

FootBall Maager 2021 dünya üzerindeki en çok oynanan ve popülaritesi olan oyunlardandır. FootBall Manager 2021 oyununun tam halini 24 Kasım2020 günü Steam ve Epic Games Store den ulaşabilrsiniz. Oyunu hemen almak beta kapsamda oynamak içinse 224,10 Türk Lirası ödemeniz yeterli olacaktır.