İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...

FM 21 Epic Games ve Steam Football Manager 2021 indirme linkleri

Football Manager 2021, PC’de en çok indirilip oynanan futbol oyunu olan Football Manager in yeni sezonu merak edilmekte. Futbol oyun hayranı ve bağımlısı insanlar oyun hakkında araştırma yapmaktadır. Bu sezonun da çok büyük yenilikler barındıran Football Manager 2021 sevenleri oyunu oynamak için sabırsızlanıyor.

24 Kasım 2020 Salı 18:08
FM 21 Epic Games ve Steam Football Manager 2021 indirme linkleri
Takip Et:

Tüm futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Football Manager 2021 oyunun SEGA şirketi tarafından tasarlandı. Şuan merakla beklenen oyunun betası açılmış durumdadır. Kullanıcılar  Epic Games Store yada Steam’dan  oyuna ulaşabilirler.

Oyunun diğer serilerinde de olduğu üzere Football Maneger 2021 sürümünde de  çökmeler ve bazı hatalar yaşanabilir. işte bu sebepten dolayı oyunu erken almakta kararlıysanız bir kez daha düşünün. Football Manager 2021 sürümündeki en dikkat çekici özelliğiyse çevrimiçi mod desteği. Bu demek oluyor ki oyunu erken davranıp alan diğer oyun severlerle karşı karşıya gelebileceksiniz.


FootBall Maager 2021 dünya üzerindeki en çok oynanan ve popülaritesi  olan oyunlardandır. FootBall Manager 2021 oyununun tam halini 24 Kasım2020 günü Steam ve Epic Games Store den ulaşabilrsiniz. Oyunu hemen almak beta kapsamda oynamak içinse 224,10 Türk Lirası ödemeniz yeterli olacaktır.

 

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 18:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyunFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
"Yüksek fiyatlı" PS 5 Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz stokları tüketti!

Popüler Haberler

FM 21 Epic Games ve Steam Football Manager 2021 indirme linkleri
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 24 Kasım 2020 Salı
2020 Hayvancılık için uygun faizli kredi veren bankalar hangileridir? 2020 Devlet hayvancılık destek miktarları
e-Devlet 2020 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Yıldız burçlarının tarihi değişti mi? NASA yeni açıklama yayınladı!
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Kuaförüm Sensin Merve Hasbutcu kimdir? Yeni yarışmacı Merve Hasbutcu hakkında bilgiler
SGK teşvik tanımlama ve onaylatma işlemleri nasıl yapılmalı?
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilecek? Diyanet İşleri açıkladı
PS Plus Eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu
Vartavar Bayramı nedir? Neden ve niçin kutlanır?
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Anında onaylı 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
AGİ 2020 Kasım ne kadar oldu? 2020 Kasım Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Kaymakamlıklar aracılığı ile muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.