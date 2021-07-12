FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı

Futbol oyun severlerin merakla beklediği haber geldi. FIFA 2022 oyununun Türkiye çıkış tarihi belli oldu.

FIFA 2022 fragman için tıkla!

EA Sports'un duyurusuna göre 1 Ekim 2021'de çıkacağı netleşti. PC fiyatı 419 TL olacağı duyuruldu. Oyuna dair merak edilenlerle ilgili açıklama yapıldı.

PC için: standart sürüm 419,99 TL, ultimate sürüm ise 559,99 TL

PS4- PS5 için: standart sürüm 500 TL, PS5 560 TL, ultimate sürüm 700 TL olarak kararlaştırıldı.

Xbox için: standart sürüm 499,99 TL-559,99 TL, ultimate sürüm 699,99 TL'dir.

Oyun hakkında yapılan açıklamaların ardından Ultimate sürüm kullanacaklar için ayrıca bir sürpriz olacağı açıklandı. Oyun tutkunlarının merakla beklediği 1 Ekim 2021 tarihi için şimdiden günler sayılmaya başlandı.