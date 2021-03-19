FIFA 21 maç kazanmak için en iyi dizilişler ve taktikler

FIFA 21 piyasaya sürüldüğü günden bu yana en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Bu oyunda kazanabilmek için doğru dizilişi yapmak gerekiyor. Güçlü yönlerinizi ortaya çıkaran ve oyuncularınızın potansiyelini yükseltirken, hücum ve savunma arasında doğru denge sağlanmalıdır. FIFA 21’de daha başarılı olacağınız bazı diziliş taktikleri bulunmaktadır.

3-5-2

FIFA’nın son sürümlerinde, arka tarafta üç savunma oyuncusunun olduğu dizilişler son dönemlerde değer kazandı. Daha çok hücum oyuncusunu oynatması sayesinde genelde daha yüksek skorlu sonuçları doğurur. Ancak 3-5-2, 3-4-1-2- ya da 3-4-3 gibi diğer seçeneklerden daha fazla denge sağlar.

Bu dizilişte iyi savunmanın yöntemi, özellikle rakip kanatlardan hücum ettiğinde stoperleri pozisyonunun dışına çıkarmamasıdır. Ayrıca geniş orta saha rotasyonunuza geri dönmeniz gerekir. Bunun nedeni ise hızlı tempolu maçlarda oyuncuların dayanıklılıklarını erken yitirmesidir.

4-1-2-1-2

Önceden FIFA’da popüler olan 4-1-2-1-2, yeni oyun sayesinde bu yıl geri döndü. Fazladan bir defansif orta saha oyuncusuna sahip olmak, oyuncular hücuma gönderildiğinde arka hattı korur. Bunun yanında iki forvet ve bir hücum orta saha oyuncusu farklı fırsatlar yaratmanızı sağlayacaktır.

4-2-3-1 (2)

Ceza sahasının içinde her zaman birçok seçeneğiniz bulunacak ve alan dışını bekleyen oyuncular da olacak. 4-1-2-1-2 (2) varyantı ise yüksek hücum istatistiklerine sahip olduğunuzda çok etkili olacaktır.

Normal 4-2-3-1 dizilişi, üç ofansif orta saha oyuncusu kullanır ve bu nedenle orta saha kalabalık olur. Geniş versiyonu olan 4-2-3-1 (2) ise kanat oyuncularının yanı sıra bir CAM kullanıldığında daha iyi çalışır. Bu diziliş profesyonel oyuncular arasında popülerdir.

4-4-2

Yaklaşık 30 yıldır futbol sahalarında kullanılan 4-4-2, savunma ve hücum dengesi nedeniyle FIFA oyuncularının en çok tercih ettiği diziliş oluyor. Bu dizilişte kanat oyuncuları hücuma çıkışları sağlayarak düzenli olarak atağa geçmek isteyenler için etkilidir.

Çift forvet nedeniyle, bir forvet uyumu sağlar. Güçlü ve hava toplarında iyi olan oyuncunun yanına daha hızlı ve biraz zayıf golcü seçmenize olanak tanır.

5-2-1-2

Savunmada 5 oyuncu kullanmak, bu sezon Twitch yayıncılarının ve profesyonel oyuncularının FIFA 21’de savunmaya geçmeye karar vermesiyle popülerlik kazandı. Birçok kişi savunma oynamaktan ya da geri çekilmekten hoşlanmaz ve bunun için kazanmak için her şeyi yaparlar.

Bu dizilişte hızlı, hücum eden kanat bekleri herhangi bir beşli savunmanın anahtarıdır. Ancak dayanıklılıkları nedeniyle yüksek skorlu oyunlarda etkilenebilmektedir. 5-2-1-2 dizilişinde oyuncularınız çok kolay yorulacağından dikkat etmeniz gerekir. Topu geri kazanmaya çalışarak rakibinize en etkili ve sert karşılığı vermeye çalışın.