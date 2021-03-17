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Fiber internet nedir, fiber internet nasıl alınır?

Hayatımız için büyük bir öneme sahip olan internet, günden güne gelişmektedir. Farklı bağlantı şekilleriyle internet kullanmak artık mümkün. Fiber internet nedir? Fiber internetin hızı ne kadardır? Fiber internetin diğer bağlantılarla olan ilişkisine ve farklarına detaylıca yer verilmiştir.

17 Mart 2021 Çarşamba 02:22
Fiber internet nedir, fiber internet nasıl alınır?
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Fiber intenetin ne olduğu ve nasıl bağlatıldığı merak edilmektedir.

Fiber intenet, Optik fiber olarak da bilinmektedir. Bir optik fiber boyunca optik sinyaller gönderir. Böylece bilgi bir yerden diğer yere ilerler. Işık, elektromanyetik bir taşıyıcı dalga görevindedir.

Bu sistem 1970 yılında geliştirilmiştir. Telekomünikasyon endüstrisini tamamen değiştirmiştir. Elektrik iletiminde oldukça avantajlı olan Optik fiberler, gelişmiş ülkelerde çekirdek ağlarda bakır tellerin yerine kullanılır.

Fiber intenet

Fiber optik kablolar ile sağlanan erişim sistemine Fiber intenet denir. Veriler, elektrik yerine ışığı ileten cam ya da plastik tellerden yapılan kablolar ile iletilir. Bu kablolar sayesinde oldukça hızlı bir intenet sunar. Dünyanın en hızlı inteneti olarak bilinir. Optik intenet hızı şeklinde tanımlanır.

Optik kablo kullanımında herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Çünkü veriler ışık hızında hareket eder. Sağlanan veri paketleri de anlık bant genişliği sınırlamasına sahiptir. Genellikle 1 Gbps ortalama hızda büyük miktarda veri taşırlar. Ülkemizde intenet paketlerine sağlanan hız limiti 100 Mbps’dir.

Fiber intenetin avantajları

  • Diğer intenet bağlantılarına göre daha hızlıdır.
  • Diğer bağlantılara göre daha güvenli ve kesintisizdir.
  • Sabit telefon hattı gerekmemektedir.
  • Optik kablolar çevreye zarar vermez.
  • Optik fiberin geleceğin teknolojisi olması beklenmektedir.

Altyapı sorgulama

Doğru adresi girmek önemlidir. Altyapı durumları sokağa hatta binaya göre değişebilmektedir. Adresinizde bulunan fiber intenet altyapısını ya da intenet hızını kontrol etmek mümkündür.

Bilgilerinizi inceleyip size uygun intenet paketini bulabilirsiniz.  İntenet servis sağlayıcı müşteri hizmetleri de aranabilir. Bu şekilde fiber optik altyapı hakkında bilgi alınabilir.

ADSL ile farkı

Verilerin optik kablo ile iletilmesi yönüyle farklıdır. Ayrıca sabit telefon hattı gerekmezler. ADSL’de bakır kablolar kullanılır.

Nasıl kurulur?

Fiber optik toplama kabini, telefona yakın bir yere yapılır. Kabinden binaya kablo çekilir.

Yalın mı Fiber mi?

Aradaki fark yine kablolardır. Bakır kablolarda direnç bulunur. Kablo uzadıkça direnç yükselir. Bu durum, evinizle olan bağlantının bağlantı merkezi ile mesafe açısından önemlidir.

Fiber intenet kullanmak için gerekenler

  • Abonelik sözleşmesi
  • Sözleşme ek form
  • Başvuru formu
  • T.C. kimlik belgesi ve fotokopisi
  • T.C. vatandaşlık numarası (Şahsen ya da vekalet)

Fiber intenet kaç Mbps?

16 Mbps yerine 17-18 Mbps intenet hızları kullanılmaktadır. Fiber optik sistem her şehirde bulunmamaktadır. Kablonet de aynı hizmeti sunmaktadır.

Fiber mi kablolu mu?

Fiber optikler kablolu intenet sistemine göre daha hızlıdır. Fakat fiber optik de kusursuz değildir. Satın alınan paketin sunduğu hız önemlidir.

İyi bir intenet hızı ne kadardır?

Normal bir kullanıcı olarak ödev, proje için intenet kullanacaksanız, 8 Mbps yeterli olacaktır. Fakat yayın yapmak, büyük dosyalar indirmek, video izlemek gibi işlemler için 16-50 Mbps tercih edilmelidir.

Hipenet veya Fiber Net

Hipenet yazılım paketlerinde bulunan fiber optik altyapı, 100 Mbps’ye kadar hızlı intenet sunabilir. Ultranet paketler 16 Mbps’ye kadar hızlı intenet sunmaktadır.



Son Güncelleme: 17.03.2021 02:22
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Anahtar Kelimeler:
FiberNet
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