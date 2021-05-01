Fiat 500 Hibrit Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Mini modeller arasında bulunan Fiat 500 serisi, ülkemizde de orta segmentte oldukça ilgi gören araçlardan biri haline geldi. Ancak bu ilgiyi daha da yukarı çıkaracak olan yeni bir hamle geldi. Fiat 500 Hibrit Türkiye fiyatı belli olurken hibrit özel versiyonu da satışa çıktığı duyuruldu.

Fiat 500 Hibrit motor özellikleri neler?

Hibrit model araçta yer alan motorunun belli başlı özellikleri şu şekilde;70 beygir toplam gücüne sahip bir hibrit motoru bulunuyor. 1.0litre ve üç silindirli motor, 12 V lityum bataryalı hibritle desteklenmiş araç yüksek performans beklememek lazım.

Verimliliğe odaklanan seride yüzde 20-25 arasında yakıttan tasarruf yapıyor .Markanın bu modelinde en büyük avantajı olarak sağladığı tasarruftur.

Performans tarafında ise aracın hızlanması ve ilk kalkış esnasında bir avantaj daha kazanıyor. Bu tarafta da az birşey performans artışı yaşandığından bahsedilebilir.

Seride yer alan paket seçenekleriyse üç adettir. İlk modelde Cult seçeneği karşımıza çıkıyor. İkinci seçenekte Dolcevita karşılarken bunun bir de cabrio modeli vardır. Üçüncü seçenekteyse Sport paket vardır. Aracın tasarım tarafında spor özelleştirmeler göze çarparken, otomatik klimanın olduğu hız kontrolü, yenilenmiş multimedya ekran gibi artıların olduğu özelliklerin birçoğu her pakette sunulmaktadır

Fiat500 Hibrit Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Fiat500 Hibrit model aracın Türkiye satış fiyatı merakla bekleniyordu. Aracın Türkiye satış fiyatı 179bin 900TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. En yüksek pakette yaklaşık olarak 200bin TL’den satılıyor.