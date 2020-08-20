Ferrari Roma Türkiye'ye geliyor! Sınırlı sayıdaki Ferrari Roma Eylül'de Türkiye'de

Ferrari tarafından üretilen Roma modeli yeni yıl için Türkiye’ye gelecek. Üretiminde son noktaya gelinen araç dünya çapında satışa sunuluyor. Türkiye’ye Eylül ayında gelecek olan otomobilden sadece 2 tane teslim edilecek. Ülkelere göre üretim sayısı olan sınırlı sayıdaki coupe araç yeni yılın en dikkat çeken araba modellerinden biri oldu.

620 beygir V8 bir motora sahip olan yeni Ferrari Roma, bu devasa motoru ile araba severleri heyecanlandırıyor. 0-100’ü 3,4 saniye olan aracın bu hıza rağmen yol tutuş özellikleri de oldukça dikkat çekiyor.

Eylül ayında Türkiye’ye gelecek iki adet Ferrari Roma, henüz ülkeye gelmeden satıldı

İtalyan sanat eseri olarak adlandırılan yeni otomobil, yeni tatlı hayat olarak satışa sunuldu. İtalya’nın başkentinden esinlenilerek yapılan aracın ismi de ülkenin başkentinden geliyor. Her ülkeye sınırlı sayıda araç yollayacak olan Ferrari, bu kapsamda ülkemize yalnızca 2 adet Ferrari Roma gönderecek.

1950 ve 1960’lı yılların Roma’sını anlatması istenilen araç, geçmişin ambiyansı ile geleceğin teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Coupe model olan yeni otomobil performansının yanı sıra, yolu tutuşu ile de uzmanlar tarafından tam not aldı.

Ferrari’nin 4 yıldır ödülleri toplayan V8 motoru ile birlikte satışa sunulan Ferrari Roma, 3,4 saniyede 100 km/h hıza ulaşıyor. 620 beygirlik devasa motoru ile sınır tanımayan Roma, çift kavramalı bir şanzımana sahip.

Türkiye’ye Eylül ayının başında gelmesi planlanan araçlar, daha ülkeye giriş yapmadan satıldı. 3 milyon 981 bin TL’ye satışa çıkan iki araç, Türkiye’ye giriş yapmadan alıcısını buldu.