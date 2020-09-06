İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?

Birçok kişinin merak ettiği Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 6 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

06 Eylül 2020 Pazar 15:15
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Takip Et:

Ferrari Purosangue Crossover Görüntülendi!

Yeni bir model üzerinde çalışmalar yaptığı bilinen Ferrari’nin yeni otomobili görüntülendi. Otomobilin tanıtım tarihinin yaklaşması ile heyecan artmaya başladı. Otomobilin özellikleri de açıklanmaya başladı. SUV modelinde olacağı tahmin edilen yeni modelin piyasayı ayağa kaldıracağı düşünülüyor. Daha önce SUV modelinde araba üretmeyen Ferrari’nin yeni modelinin tüm özellikleri, ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı merak ediliyor.

Ferrari Purosangue Temel Özellikleri

Birçok otomobil firması aracı piyasaya sürmeden önce temel özelliklerini açıklamaktadır. Ferrari’de yeni modeli Purosangue ile ilgili temel özelliklerini açıkladı. Merak içerisinde beklenen yeni otomobilin motorunun ortadan motorlu olacağı bilinmektedir. Diğer araçlardan farklı olarak motoru ortada olan bu otomobil gibi Roma modelinde de motor ortadan yapılmış ve başarılı olunmuştu.


Araçların hibrit motora sahip olacağı bilinmektedir. Ayrıca benzinli motor seçenekleri de yer alacak. 5 kapılı bir gövdesi olacak olan araç görüntülendi. Yeni otomobil modelinin tanıtımı 2021 yılında gerçekleşecek.

Purosangue Modeli Ne Zaman Satışa Sunulacak?

2021 yılında tanıtımı gerçekleşecek olan Ferrari Purosangue modelinin satışa sunulacağı tarih henüz net değil ancak 2022 yılında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ferrari’den satışa sunulacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

Ferrari Purosangue Modelinin Fiyatı Belirlendi Mi?

2021 yılında tanıtımı gerçekleşecek olan Ferrari Purosangue modelinin fiyatının tanıtımda açıklanacağı tahmin edilmektedir. Ferrari’den yeni modelin fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. 2020 modellerine yakın bir fiyatının olacağı düşünülmektedir. Net fiyat Ferrari tarafından açıklanacaktır.



Son Güncelleme: 06.09.2020 15:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ferrari Crossover 2020Ferrari Crossover 2020|Ferrari Purosangue 2020Purosangue FerrariFerrari Purosangue
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!

Popüler Haberler

Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Gönül Dağı Dizisi Nerede Çekiliyor? Mekanlar Neresi Hangi İl İlçe?
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
30000 tl ye alınabilecek en iyi otomobil markaları 2020
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Kredi Kartı başvurusu nasıl iptal edilir? Kart başvuru iptal işlemleri
Adak kurbanı eti kimler yiyemez? Adak kurbanı nedir, nasıl dağıtılır?
Maraz ne zaman yayınlanacak? Maraz dizisi konusu nedir ve oyuncular
Televizyon kanallarının yayın akışları 29 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT 1, Show TV ve Star TV ekranlarında bugün neler var?
2020 Hayvanları koruma günü tarihi
İstenmeyen mesajlara ret veya iptal yazarak nasıl kurtuluruz? 2020
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Güncel gümüş fiyatları 6 Eylül 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Eylül 2020 Pazar
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.