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Ferrari Purosangue Crossover Görüntülendi!

Ferrari Purosangue Crossover görüntülendi! Yeni modelin özellikleri ve fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Hibrit motora sahip olacağı söylenen Ferrari Purosangue Crossover modelinin satışa sunulacağı tarih heyecanla bekleniyor.

01 Eylül 2020 Salı 15:15
Ferrari Purosangue Crossover Görüntülendi!
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Ferrari Purosangue Crossover Görüntülendi!

Yeni bir model üzerinde çalışmalar yaptığı bilinen Ferrari’nin yeni otomobili görüntülendi. Otomobilin tanıtım tarihinin yaklaşması ile heyecan artmaya başladı. Otomobilin özellikleri de açıklanmaya başladı. SUV modelinde olacağı tahmin edilen yeni modelin piyasayı ayağa kaldıracağı düşünülüyor. Daha önce SUV modelinde araba üretmeyen Ferrari’nin yeni modelinin tüm özellikleri, ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı merak ediliyor.

Ferrari Purosangue Temel Özellikleri

Birçok otomobil firması aracı piyasaya sürmeden önce temel özelliklerini açıklamaktadır. Ferrari’de yeni modeli Purosangue ile ilgili temel özelliklerini açıkladı. Merak içerisinde beklenen yeni otomobilin motorunun ortadan motorlu olacağı bilinmektedir. Diğer araçlardan farklı olarak motoru ortada olan bu otomobil gibi Roma modelinde de motor ortadan yapılmış ve başarılı olunmuştu.


Araçların hibrit motora sahip olacağı bilinmektedir. Ayrıca benzinli motor seçenekleri de yer alacak. 5 kapılı bir gövdesi olacak olan araç görüntülendi. Yeni otomobil modelinin tanıtımı 2021 yılında gerçekleşecek.

Purosangue Modeli Ne Zaman Satışa Sunulacak?

2021 yılında tanıtımı gerçekleşecek olan Ferrari Purosangue modelinin satışa sunulacağı tarih henüz net değil ancak 2022 yılında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ferrari’den satışa sunulacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

Ferrari Purosangue Modelinin Fiyatı Belirlendi Mi?

2021 yılında tanıtımı gerçekleşecek olan Ferrari Purosangue modelinin fiyatının tanıtımda açıklanacağı tahmin edilmektedir. Ferrari’den yeni modelin fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. 2020 modellerine yakın bir fiyatının olacağı düşünülmektedir. Net fiyat Ferrari tarafından açıklanacaktır.



Son Güncelleme: 01.09.2020 15:15
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