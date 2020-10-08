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Faturaya ek telefon alma koşulları ve yöntemleri

GSM operatörlerinin tamamı faturalı hatta ek telefon kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyalar ile müşteriler uygun taksitlerle akıllı telefon sahibi olabilmektedir.

08 Ekim 2020 Perşembe 02:16
Faturaya ek telefon alma koşulları ve yöntemleri
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Faturaya ek telefon alma pek çok kişinin tercih ettiği bir yoldur. Operatör şirketleri uygun kampanyalar ile müşterilerine hizmet sağlamaktadır. Ayrıca aylık taksitlendirme ile müşteriler için de ödeme kolaylığı olmaktadır. Faturaya ek telefon alabilmek için bazı şartların bulunması gerekmektedir.

Faturaya Ek Telefon Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Faturaya ek telefon alabilmek için faturaların sürekli ödeniyor olması gereklidir.

Faturaya ek telefon alabilmek için bir süre zarfında faturalı hat kullanımı ve o hattın müşterisi olunması gerekmektedir.

Bazı durumlarda telefon almak isteyen kişinin kredi notuna da bakılabilmektedir.

GSM Şirketlerine Göre Faturaya Ek Telefon Alma Şartları

Vodafone Telefon Alma Koşulları

Kara listede yer almamak ( Faturalarını ödemeyen ya da geç ödeyen kişiler kara listede yer alabilmektedir.)

Son iki gün içinde SIM kartını değiştirmemiş olmak

Müşteri Limit Puanına erişmiş olmak ( Faturalarını geç ödeyen ya da ödemeyen kişilerin puanı düşmektedir. Ayrıca uzun süredir müşteri olma da puanı etkilemektedir.)

Vodafone müşterisi olmak

Bu şartları bulunduran kişiler aylık 145 TL’ye 3-6-12 ay vade ile telefon alabilmektedir.  Her müşteri tek seferde iki telefon alabilmektedir.

 Vodafone’da faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir.

Alınabilecek telefonları öğrenmek için Vodafone Online Mağaza sitesine giriş yapın. Giriş için telefon numaranız ve 7000’e S yazarak göndererek aldığınız şifre ile giriş yapabilirsiniz. Bu uygulama üzerinden alabileceğiniz telefonları görmeniz mümkündür.

Turkcell Telefon Alma Koşulları

Finanscell uygulaması ile müşterilere verilen telefon kredisine bakılmaktadır.


Diğer şirketlerde olduğu gibi Turkcell’de de faturalarını düzenli ödeyen kişilerin kredi notu daha yüksek olmaktadır.

Her müşteri tek seferde bir telefon alabilmektedir.

Turkcell’de faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir. Alabileceğiniz telefonları görebilmek için Turkcell hesabınıza girerek alabileceğiniz telefonları görebilirsiniz.  8 ila 10 aydır Turkcell müşterisi olan kişiler faturalı hat üzerine telefon sahibi olabilmektedir. Bunun yanı sıra kredi puanının yüksek olması da alınacak telefonda etkili olmaktadır.

Türk Telekom Telefon Alma Koşulları

Türk Telekom’da da faturalarını düzenli ödeyen kişilerin kredi notu daha yüksek olmaktadır. Aynı zamanda hattın uzun süredir kullanılıyor olması da kredi notunu yükselten noktalardan birisidir.

Yaklaşık 6 aydır hatta sahip olan kişiler 12 aya kadar vadeler ile telefon sahibi olabilmektedir. Ayrıca her müşteri en çok iki telefon alabilmektedir. İntenet sitesinde yer alan Mobil Müşteriler seçeneğine tıklayarak size uygun olan telefon şirketlerini öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom’da faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir. https://bireysel.turktelekom.com.tr/cihazlar/sayfalar/mobil/akilli-telefon.aspx adresine giriş yaparak alabileceğiniz cihazları öğrenmeniz mümkündür.

Faturalı Hattını Yeni Alana Kişiler Telefon Alabilir mi?

Faturalı hatta sahip olan ve faturaya ek telefon almak isteyen kişiler de belli bir süre hatta sahip olma şartı da aranmaktadır. Bu şart genelde 6 aydır. En az 6 aydır hatta sahip olan ve faturalarını aksatmadan ödeyen kişiler faturaya ek telefon alabilmektedir. Ayrıca GSM şirketlerinin düzenlediği özel cihaz kampanyalarını da araştırarak bu kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

Vodafone için https://www.vodafone.com.tr/Kampanyalar/cihaz-kampanyalari.php adresinden, Turkcell için https://www.turkcell.com.tr/kurumsal/kampanyalar/yeni-hat-cihaz-kampanyalari/faturali-hat adresinden ve Turk Telekom için ise https://bireysel.turktelekom.com.tr/cihazlar/sayfalar/mobil/akilli-telefon.aspx adresinden kampanyalı telefonlara ulaşmanız mümkündür.

Bir Hat Üzerine Kaç Cihaz Alınabilmektedir?

Vodafone ve Türk Telekom için aynı anda iki telefon almak mümkünken Turkcell için yalnızca tek cihaz alınabilmektedir.

  • Vodafone için tek seferde 2 telefon alınabilmektedir.
  • Turkcell’de tek seferde 1 telefon alınabilmektedir.
  • Türk Telekom’da tek seferde 2 telefon alınabilmektedir.

Faturasız Hat İle Ek Telefon Alınabilir mi?

Turkcell hariç diğer GSM şirketlerinde faturasız hat ile telefon almak mümkün değildir. Turkcell’de Financell uygulaması ile biriken kredilerinizle faturasız hatta sahip olsanız bile telefon alabilirsiniz.

Genel olarak üç GSM şirketi de bazı koşulların karşılanması halinde faturaya ek olarak telefon vermektedir. Telefon alabilmek için faturalı hatta sahip olunması gereklidir. Taksit sayısı 12 aya kadar bulunurken vade de 3-6-12 aya kadar bulunmaktadır. Turkcell hariç diğer hatlarda yalnızca bir hat üzerine iki telefon alınabilmektedir. Alınabilecek telefon seçenekleri kişinin faturalarını ödeme düzenliliğine bağlı olan kredi notuna bakılarak belirlenmektedir. Kredi notu yüksek olan kişiler daha üst model olan telefonları alabilirken, düşük krediye sahip olan kişiler ise daha düşük modelli telefonlara sahip olabilmektedir.  Alınabilecek olan telefonlar Turkcell için https://www.turkcell.com.tr/ kurumsal/ kampanyalar/yeni-hat-cihaz-kampanyalari/ faturali-hat adresinden, Turk Telekom için ise https://bireysel.turktelekom.com.tr/ cihazlar/sayfalar/ mobil/akilli-telefon. aspx ve Vodafone için ise https://www.vodafone.com.tr/Kampanyalar/ cihaz-kampanyalari. php adresinden öğrenilebilmektedir.

GSM operatörü şirketlerinin koşullarını karşılayan kişiler uygun taksit oranları ile akıllı telefon sahibi olabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 02:16
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Anahtar Kelimeler:
FaturaEkTelefon
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