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Fatih wifi internet şifreleri 2021

MEB’in başlatmış olduğu “Fatih Projesi” ile eğitim ve öğretimde teknoloji kullanımını arttırmak, öğrencilerin modernleşen teknolojiden faydalanmalarını ve daha kaliteli bir eğitim almalarını sağlamak amaçlanıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:02
Fatih wifi internet şifreleri 2021
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“Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi” ile eğitimde teknolojiden yararlanmak, bilgili ve kültürlü öğrenciler yetiştirmek ve geleceğimizi bu yönde inşa etmek hedefleniyor. Ayrıca, bütün öğretmen ve öğrenciler tablet verilerek ders sırasında öğrencilerin tablet sayesinde öğretmenlerinin anlatmış olduğu konuları rahatlıkla takip edebilmeleri de amaçlanıyor.

 Türkiye’de ki bütün lise, ortaokul, ilkokul, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanması planlanan Fatih projesi ile öğretmen ve öğrencilerin intenete bağlanabilmeleri için güncel Fatih wifi şifresini bilmeleri gerekiyor.  İntenetin yanlış kullanımını önlemek amacı ile de intenet sınırlaması uygulanıyor. Yani, Youtube, Instagram, Facebook gibi sitelere Fatih wifi şifresi ile giriş yapılamıyor.

2021 Fatih intenet şifresi

 Önceden öğrenciler şifreye ihtiyaç duymadan intenete erişim sağlayabiliyorlardı. Ancak, getirilen son güncelleme ile sadece Fatih projesi wifi şifresi ile intenet erişimini sağlıyorlar. Bu sayede, intenetin başka kişiler tarafından kullanılması ve bu kişilerden dolayı öğrencilerin yaşadıkları yavaş bağlantı sorununu engellemek amaçlanıyor.

2021 Fatih şifresi                                                                 

 Şuan güncel olan Fatih wifi şifresi: !qaz2WSX3edc4RFV%56’dır. Bu şifre çok karışık olduğu için akılda tutmak oldukça zor. O yüzden şifreyi kullanacak öğrenci ve öğretmenlerin şifreyi bir yere not etmeleri faydalı olacaktır.

Olur ki yukarıda yazan şifre ile giriş yapamazsanız aşağıdaki şifrelerden herhangi birini de kullanabilirsiniz:

  • Şifre2: F@M2015i#Eb23TC
  • Şifre3: f1@2t34ih5
  • Şifre4:Fatih.1234
  • Şifre5: verdijm@n1453
  • Şifre6: T1F0@7T1IH1Y4E5G3IMTEEBKC!0+R%U^9MC
  • Şifre7: 34i3s0t00
  • Şifre9:K4
  • Şifre10: !Fatih.12-34
  • Şifre11: Fa!u9PA{7’+Zbs96
  • Şifre12: raqxw:;4E:qJ

 

 

Fatih wifi MEB sertifikası ne oluyor?

 Güncel olan kullanıcı adınız ve şifreniz ile intenet erişimi sağlayabilmeniz için ilk olarak MEB sertifikanızı akıllı telefonunuza indirmelisiniz. Telefonunuzda MEB sertifikası bulunmadan intenet erişimi sağlayamazsınız. Fatih Wifi MEB Sertifikası hem Android hem de IOS işletim sistemi bulunan akıllı telefonlara rahatlıkla indiriliyor.

Fatih wifi ağına nasıl bağlanılıyor?

Fatih wifi ağına şu şekilde bağlanabilirsiniz:

  • İlk olarak MEB’in resmi intenet sitesine girin ve akıllı telefonunuzla uyumlu olan sertifikayı telefonunuza indirin.
  • Sertifikayı telefonunuza indirebilmek için http://sertifika.meb.gov.tr/ linkini tıklayabilirsiniz.
  • Ardından  akıllı telefonunuzdan sırasıyla Ayarlar—Wifi—F@tih’’fatih ağına tıklayın.
  • Ağa tıkladıktan sonra kullanıcı adı olarak F@tih girin.
  • Kullanıcı adından hemen sonra fatih intenet şifresini girin.

Bu işlemleri aynı sıra ile gerçekleştirdiğinizde Fatih wifi ağına hızlı bir şekilde bağlanabileceksiniz.

 

2021 Fatih wifi ağı DNS ayarları:

DNS ayarları şu şekildedir:

  • 175.37.137

  • 175.37.138

  • 175.39.39

  • 175.39.40

Bu ayarlardan herhangi birini telefonunuza yazarak intenet erişimini rahatlıkla sağlayabilirsiniz.

2021 Fatih intenet kullanılamıyor hatası

İntenet şifresini girmenize rağmen intenete bağlanamıyor ve IP adresi alınıyor hatası ile karşılaşıyorsanız kullanmış olduğunuz VPN uygulamasını kapatarak wifi ağına yeniden giriş yaparak VPN uygulamasını açmalısınz.  IP adresi alınmıyor ise yukarıda bulunan DNS ayarlarından herhangi birini telefonunuza yazarak DNS’i kontrol edip güncellemelisiniz.

MEB yasaklı siteler için çözüm!

 Yasak olan sitelere giriş yapmak için VPN uygulamasını kullanmanız gerekiyor.

VPN uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi şu şekilde özetleyebiliriz:

  • İntenetten Thunder VPN Apk uygulamasını indirin.
  • İndirdiğiniz uygulamanın kurulumunu tamamlayıp, uygulamayı çalıştırın.
  • Karşınıza çıkan ülkeler arasından Türkiye dışında herhangi bir ülkeyi seçin.
  • Ülkenizi seçtikten sonra Bağlan seçeneğine tıklayın.
  • Telefonunuz, uygulamaya bağlanana dek bir süre bekleyin.

Bu işlemlerden sonra Fatih kullanıcı adı ve şifreniz ile intenete girmelisiniz.

 

Fatih VPN ne oluyor?

 Bu uygulama ile MEB’in yasaklamış olduğu sitelere giriş yapabiliyorsunuz.

Fatih ağı engel kaldırma

 Youtube, Facebook ve Instagram gibi yasaklı sitelere VPN uygulaması ile giriş yapabiliyorsunuz. Bu engeli kaldırmak için akıllı telefonunuza VPN uygulamalarından herhangi birini yüklemeniz gerekiyor.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
FatihWifiŞifre
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