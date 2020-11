Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry çıkış tarihi

Far Cry 6 çıkış tarihi

severlerin merakla beklediği6 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Geçen hafta Ubisoft Far Cry 6’nın çıkış tarihi hakkında açıklama yapmış ve oyunun 1 Nisan 2021 tarihinden sonra çıkarılacağını duyurmuştu. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi sızdırıldı.

Oyun severlerin merakla beklediği Far Cry 6’nın çıkış tarihi sızdırıldı. Oyun aslında 18 Şubat 2021 yılında yayınlanacaktı ancak Ubisoft şirketi oyunun çıkış tarihini ertelediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada oyunun 1 Nisan 2021’den sonra çıkarılacağı bildirilmişti. Far Cry 6’nın yanı sıra Immortals Fenyx Rising, Mafia: Definitive Edition ve Mafia 2: Definitive Edition gibi oyunların da bu tarihten sonra çıkarılacağı ifade edildi. Buna karşın Far Cry 6’nın 26 Mayısıs 2021 yılında satışa çıkarılacağı bilgisi sızdırıldı.