Faladdin 96 hata kodu sorunu ve çözümü

Faladdin hata kodu 96 nedir? Nasıl çözülür?

Sorunun çözümü

Sorunun sunuculardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Uygulamanın güncellenmesinin ardından Android ve İOS kullanıcıları böyle bir problem yaşamıştır. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken ya da özellikleri kullanırken problem yaşıyor. Konuyla ilgili resmi siteden herhangi bir açıklama gelmemiştir.

Hata şu an için sunucu kaynaklı olarak düşünülmektedir ve çözümü mevcut değildir. Problem yaşayan kullanıcılar uygulamaya tekrar giriş yapmalıdır. Bu durumda giriş yapılabildiği için hatanın uygulama kaynaklı olduğu düşünülmektedir.