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Faladdin 96 hata kodu sorunu ve çözümü

Kahve içtikten sonra falını öğrenmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği Faladdin uygulaması, oldukça sevilmektedir. Uygulamada son günlerde yaşanan sorunun nedeni merak edilmektedir. Faladdin 96 hata kodu nedir? Nasıl çözülür? İşte sorunun çözümüne ilişkin detaylar...

25 Mart 2021 Perşembe 10:06
Faladdin 96 hata kodu sorunu ve çözümü
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Faladdin hata kodu 96 nedir? Nasıl çözülür?

Sorunun çözümü

Sorunun sunuculardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Uygulamanın güncellenmesinin ardından Android ve İOS kullanıcıları böyle bir problem yaşamıştır. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken ya da özellikleri kullanırken problem yaşıyor. Konuyla ilgili resmi siteden herhangi bir açıklama gelmemiştir.

Hata şu an için sunucu kaynaklı olarak düşünülmektedir ve çözümü mevcut değildir. Problem yaşayan kullanıcılar uygulamaya tekrar giriş yapmalıdır. Bu durumda giriş yapılabildiği için hatanın uygulama kaynaklı olduğu düşünülmektedir.



Son Güncelleme: 25.03.2021 10:06
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Anahtar Kelimeler:
Faladdin96 Hata Kodu
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