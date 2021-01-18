Facebook’tan önemli bir karar!

Türkiye ‘de geçtiğimiz ay yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girmişti. Bu yasaya göre; Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal medya platformları, ülkemizde temsilci bulundurmak zorundaydı. Ancak ilk etapta bu yasaya maalesef ki kimse uymadı. Bugün gelen haberlere görebu yasa üzerine Türkiye’ye temsilci atacağını duyurdu. Türkiye'de vatandaşların çoğu arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurmak için, fikirlerini ifade etmek için ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güvendiğinin bilincinde olan Facebook: “İfade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atamaya karar verdiklerini dile getiren Facebook, Topluluk Standartları’nı veya devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmediklerini ve bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket edilmesi için ısrar söz konusunda temsilcilerini geri çekeceğini duyurdu. Küresel Ağ Girişimi üyeliklerinin getirdiği sorumluluklarından dolayı ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde inceleme ve değerlendirme yaptıklarını söyleyen Facebook açıklamasında şu sözleri kullandı: “Kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”