Facebook’tan nasıl para kazanılır? Facebook’tan para kazanmak için ipuçları

Her sosyal platformda olduğu gibi Facebook’ta da para kazanmak için gerekli en önemli şey

takipçi

sayısı. Takipçi sayınız ne kadar fazlaysa, sosyal mecralardan para kazanmak için o kadar şansınız var demektir. Bu noktada Facebook’u diğer platformdan ayıran özellik, Facebook’ta takipçi sayısı arttırmak için birçok yöntem olmasıdır.

Öncelikle ne ile ilgili içerik üreteceğinize karar verin. Konunuzu belirledikten sonra hedef kitlenizi belirleyip, onlara hitap edecek onların ilgisini çekecek bir isim bulun. Sayfanızın ismi bu noktada gerçekten önemlidir. Sonrasında bu işe düşük bütçeyle başlıyorsanız, arkadaşlarınızdan sayfanızı takip etmesini ve etkileşim de bulunmasını isteyin. Ancak zamanla üreteceğiniz içeriklerle, bunun siz talep etmeden olmasını sağlamalısınız. Üreteceğiniz içeriklerin ilgi çekici olması sizin takipçinizin ve etkileşiminizin artmasını sağlayacaktır.

Sayfanızı takip etmeyen ama gönderilerinizle etkileşim haline giren hesaplar olacak. Bu hesapların, sayfanızı takip etmesini sağlayın. Sayfanızı sürekli güncel ve içerik üreten bir hesap olarak tutarsanız, kazandığınız takipçileri de kaybetmemiş olursunuz.

Sponsor reklamlar

Düşük bütçe ile yapılacak eylemler bunlardı. Bir de bu işe bütçe ayırarak takipçi arttırımı yapabilirsiniz.vererek takipçilerinizi arttırabilirsiniz.

Vereceğiniz reklamlarda ürettiğiniz içerikleri ön planda tutun. Ürettiğiniz içerikler, kullanıcıların ne kadar dikkatini çekerse o kadar takipçi sayınızda artış yaşanacaktır.

Ürettiğiniz içerikleri öne çıkararak, gönderilerinizin dikkat çekmesini sağlayın. Belirlediğiniz hedef kitlenin, içeriklerinize ilgi göstermesi bu noktada çok önemli.

Facebook’ta takipçi kazanmanın yolları bu şekilde. Şimdi de takipçilerden sonra nasıl para kazanılır ona bakalım.

FACEBOOK’TAN PARA KAZANMAK

ürün ve hizmet satışı

satış ortaklığı

reklam satışı

Facebook’tan para kazanmak istiyorsanız yapacağınız yöntemlerden birisi,olacaktır. Kendinizin veya başkasının yaptığı ürünü veya hizmeti, sayfanızda yapacağınız paylaşımla takipçilerinize sunarak, onların bu ürün veya hizmete sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem,yapmak. Sayfanızın takipçi sayısını ve etkileşimini arttırdığınızda sizinle çalışmak isteyen, ortaklık yapmak isteyen insanlar olacaktır. Bu insanlarla yaptığınız anlaşmalar gereği onların ürününü pazarlayabilir bu sayede hem siz hem de ortağınız para kazanabilirsiniz. Takipçi sayınızı, hedef kitlenizi büyüttünüz takdirde yapacağınız bir diğer yöntem,olacaktır. Çeşitli firmalarla görüşerek, sayfanızda onların reklamını yapabilir ve bu sayede para kazanabilirsiniz. İlk başlarda bu teklifi siz götürecek olsanız dahi takipçi sayınız arttıkça size teklifler gelecektir.

Facebook’ta para kazanmanın birçok yolu vardır. Ama her platformda olduğu gibi Facebook’ta da en önemli konu takipçi sayısıdır. Takipçi sayınızı arttırmak için de üreteceğiniz içerikler oldukça önemlidir.

Yapacağınız paylaşımlar dikkat çekici, ilgi uyandırıcı, etkileşim arttıracak paylaşımlar olmalıdır. Yapacağınız paylaşımlar mutlaka video, fotoğraf içermelidir. Sadece yazı ile yapacağınız paylaşımlarda insanların ilgisi çekmekte güçlük yaşarsınız. Yapacağınız paylaşımlar kısa ve net olmalıdır. Takipçi gördüğünde direkt olarak ilgisini çekmelidir.