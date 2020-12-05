Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcıyı kapsamında bulunduran sosyal medya uygulaması Facebook ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’de geçtiğimiz dönemde uygulamaya alınan sosyal medya düzenlemesi ile birlikte belirlenen sayının üzerinde kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamalarının birer temsilci bulundurmaları gerektiği bildirilmişti. Son olarak bu düzenleme sonrasında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen firmalara yaptırımlar uygulanmaya başladı. Yaptırım uygulanan firmalardan birinin de Facebook olduğu görüldü.

Facebook’a erişim kesilecek mi?

Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen Facebook’a ikinci kez yaptırım uygulanarak 30 milyon TL ceza kesildiği aktarıldı. Diğer yandan yaptırımın yalnızca Facebook’a değil, diğer sosyal medya uygulamalarıve’a da uygulandığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında sosyal medya firmalarına göz dağı vererek, vatandaşların haklarının korunmasına devam edileceğini aktarmıştı.

Yükümlülükler sağlanmazsa cezaların devamı gelecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yaptırımlar bünyesinde verilen reklam yasağı sonrasında 3 ay içerisinde ilgili yükümlülükleri sağlamayan firmaların intenet trafiği bant genişliklerinin yarısı kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunabilecek. Ayrıca bant genişlikleri yüzde 90’a kadar kısıtlanabilecek.