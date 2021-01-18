Facebook, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlattığını duyurdu!

Türkiye'de yürürlüğe alınan sosyal medya yasası kanunu kapsamında, yurt dışı yayın yapan sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluğu getirilmişti. YouTube, Dailymotion'un temsilci ataması kararı sonrası TikTok ve LinkedIn'in de yasa kapsamında Türkiye'de temsilci bulundurma yasasını kabul ettiklerini duyurmuşlardı.

Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook'da Türkiye'ye temsilci atama sürecinin başlatılmasına karar verdiklerini duyurdu. Şirket tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada yasadan etkilenmiş olan diğer şirketler gibi, yeni düzenlemeler getirerek Türkiye'de şirket temsilcisi olarak tüzel kişilik atamasıyla ilgili sürecin başlatıldığı belirtildi.

İfade özgürlüğü ile ilgili genel ilkeleri hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Facebook açıklamasında kendi ilkelerine uygun olmayan bir davranışla ilgili hareket edilmesi için ısrarlı tutumla karşılaşıldığı takdirde atanan temsilciyi gere çekme hakkına sahip oldukları ifade edildi.

Kısıtlanan içerik detaylarının şeffaflık süreçlerine uygun bir şekilde paylaşmaya devam edeceklerinin aktarıldığı açıklamada ayrıca Türkiye'de bulunan kullanıcılarının her türlü ifade özgürlüklerinin ve haklarının korunmasına dair bağlılıklarının değişmeyeceği kaydedildi.