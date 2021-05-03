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Facebook, Trump hakkındaki kararını 5 Mayısta açıklayacak

Facebook Gözetim Kurulu tarafından, 6 Ocak tarihinde ABD Kongre Binası'na yapılan saldırılar sonucunda Donald Trump Facebook ve Instagram hesaplarını geçici olarak askıya almıştı. Kurul, aldıkları kararı 5 Mayıs'ta açıklayacağını belirtti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:26
Facebook, Trump hakkındaki kararını 5 Mayısta açıklayacak
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Facebook Inc’in Bağımsız Gözetim Kurulu Pazartesi günü attığı tweet ile bir süredir beklettiği ABD eski başkanı Donal Trump'ın hesaplarının durumu ile ilgili kararı 5 Mayıs'ta açıklayacağını belirtti.

Trump taraftarlarının 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na baskın düzenlemesi ve bu durum karşısında eski başkanın takındığı tavır halk üzerinde endişe yaratması sebebiyle hem Facebook hem de Instagram hesapları askıya alınmıştı.

Nihai karar için gözler Bağımsız Gözetim Kurulu'na kalmıştı. Bağımsız Gözetim Kurulu, Facebook'ta sorunlu içeriklerin değerlendirildiği, eleştiriler karşısında aksiyon alınmasını sağlayan bir kurul.

Nisan ayı ortasında ABD eski başkanı Trump'ınhesaplarının kalıcı olarak askıya alınıp alınmayacağına yönelik net bir cevap vermeyeceğini bildiren kuruldan nihayet haber geldi. Kurul, 5 Mayıs'ta kararını açıklaycaklarını ifade etti.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
FacebookKararKurul
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