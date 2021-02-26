Facebook işletme doğrulama işlemi nedir, nasıl yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook, işletme hesabı sayesinde kullanıcıların birçok alanda ticari hayatta kullanmasına yol açmaktadır. Ancak işletme hesabının doğrulatılması gerekmektedir.

Facebook işletme doğrulaması nedir?

Facebook işletme doğrulaması, resmi işletmeler adına açılan hesapların herkese görünür şekilde doğrulanmasıdır. Facebook işletme hesabı doğrulatma işlemleri şu şekilde yapılır;

Facebook işletme hesabı açın.

Hesap açıldıktan sonra Business Manager hesabına kayıt olun.

Business Manager hesabına kayıt olduktan sonra hesaplarınızı birbirine entegre edin.

Entegre etme işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır;

Facebook işletme ayarları bölümüne girin.

Ardından işletme ayarları bölümündeki güvenlik merkezine girin.

Güvenlik merkezi ekranının altındaki işletme doğrulaması için devam tuşuna basın.

Ardından karşınıza çıkan sayfada yer alan bilgileri doldurun.

Bilgilerin doldurulmasının ardından Facebook birkaç gün içerisinde size geri dönüş yapacaktır.