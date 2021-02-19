Facebook 'Hikayeler' kaldırıyor mu? Facebook hikayeler özelliğini sonlandırıyor

Ortaya atılan iddiaya göre Facebook, tüm sosyal medya platformlarında var olan hikaeye ekleme özelliğini 1 Mart tarihinde kaldıracak.

İlk olarak Snapchat platformunda gördüğümüz “story” adlı hikaye paylaşma özelliği daha sonra İnstagram’a entegre edildi ve çok kullanıldığı gözlemlendi. Bunun üzerine aynı uygulamayı Facebook da denemeye karar verdi ve hikaye özelliğini uygulamaya koydu. Daha sonra da “Fleets” adı altında Twitter’da hikaye ekleme özelliği getirdi. Bu sayede hikaye ekleme tüm sosyal medya platformlarında aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Ortaya atılan bir iddiaya göre ise Facebook, hikaye özelliğini 1Mart itibari ile kaldıracak. Şirketin hikaye özelliği yerine başka bir özellik ekleyip eklemeyeceği ise bilinmiyor.