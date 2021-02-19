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Facebook 'Hikayeler' kaldırıyor mu? Facebook hikayeler özelliğini sonlandırıyor

En çok kullanılan sosyal medya hesaplarından biri olan Facebook, aynı instagramda ki gibi hikaye ekleme özelliği getirmişti. Ama bir iddiaya göre Facebook hikaye ekleme özelliğini kaldırıyor. Gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 12:19
Facebook 'Hikayeler' kaldırıyor mu? Facebook hikayeler özelliğini sonlandırıyor
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Ortaya atılan iddiaya göre Facebook, tüm sosyal medya platformlarında var olan hikaeye ekleme özelliğini 1 Mart tarihinde kaldıracak.

İlk olarak Snapchat platformunda gördüğümüz “story” adlı hikaye paylaşma özelliği daha sonra İnstagram’a entegre edildi ve çok kullanıldığı gözlemlendi. Bunun üzerine aynı uygulamayı Facebook da denemeye karar verdi ve hikaye özelliğini uygulamaya koydu. Daha sonra da “Fleets” adı altında Twitter’da hikaye ekleme özelliği getirdi. Bu sayede hikaye ekleme tüm sosyal medya platformlarında aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Ortaya atılan bir iddiaya göre ise Facebook, hikaye özelliğini 1Mart itibari ile kaldıracak. Şirketin hikaye özelliği yerine başka bir özellik ekleyip eklemeyeceği ise bilinmiyor.



Son Güncelleme: 19.02.2021 12:19
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Anahtar Kelimeler:
FacebookHikayeEklemeFacebookHikaye
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