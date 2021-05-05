Facebook Donald Trump'ın sosyal medya hakkındaki kararını açıkladı

Başkanlık şeiççi esnasında 6 Ocak'ta Kongre Binası'nın kuşatılmasıyla ilgili devam eden süreçte, halkı paniğe süürkleyen paylaşımlarda bulunması sebebiyle Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları geçici olarak askıya alınmıştı.

Facebook Gözetim Kurulu dün yapmış olduğu duyuruda, konu hakkında kararlarını bugün açıklayacaklarını ifade etmişti.

Kurul, Donald Trump'ın hem Facebook hem de Instragram hesaplarının süresiz olarak askıya alınmasına onay verirken, şirketin, platformun diğer kullamıcılarına uygulanan kurallar ile çelişkisiz bir şekilde cevap belirlemesi ve uygulaöası için konuyu incelenmesini istiyor.

Uygulamada sorun

Kurul kararında, “Kurul, Facebook’un 7 Ocak 2021’de, o zamanki Başkan Donald Trump’ın Facebook sayfasında ve Instagram hesabında içerik yayınlama erişimini kısıtlama kararını onayladı” dedi.

Aslında, Facebook'un belirsiz ve standartsız süresiz şekilde askıya alma cezası uygulamsı uygun bir durum değildi. Facebook'un normal cezaları arasında içeriğin kaldırılması, belirli bir zaman boyunca askıya alınması yada sayfanın hesabın kalıcı olarak devre dışı bırakılması bulunuyor.

Kurul aynı zamanda kamu güvenliğini teşvik eden ve ifade özgürlüğüne saygı duyan açık, gerekli orantılı politikalar geliştirmesi amacıyla önerilerde bulundu.

Trump, sosyal medyanın devlerince engellenince çözümü kendi sosyal medya platformunu kurmakta buldu. Trump, “From the Desk of Donald J. Trump” iminde oluşturduğu platformu “özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer” olarak tanımladı.