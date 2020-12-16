Facebook Collab nedir? TikTok rakibi yeni Facebook Collab nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformu Facebook’un geliştirme ekibi NPE Team, geçtiğimiz haftalarda grup arama uygulamasını duyurmuştu. Ekip şimdi de kullanıcıların birlikte müzik yapabilecekleri ‘Collab’ özelliğinin tanıtımını yaptı. Bu uygulama ile firma video içeriklere odaklanıyor.

Facebook Collab nedir?

Facebook Collab, kullanıcıların birlikte müzik yapabilecekleri yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar başkalarının yaptıkları müzikleri dinleyebilirken aynı zamanda başkalarıyla birlikte video da oluşturabiliyor. Uygulamadaki bu özellikler’ta bulunan düet özelliğinin bir benzeri.

Uygulama şuan sadece orijinal müzik videoları yapmayı destekliyor. Collab’da videolar 15 saniye ile sınırlandırıldı. Video üzerinde remix çalışmaları yapılabiliyor ve yalnızca videolar düzenlenebiliyor. Ortaya çıkan videolar, Instagram ve Facebook gibi platformlarda kullanılabiliyor.

Collab uygulaması şu an yalnızca ABD ve Kanada’da kullanıma açıldı.