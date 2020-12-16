Facebook Collab nedir? TikTok rakibi yeni Facebook Collab nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformu Facebook’un geliştirme ekibi NPE Team, geçtiğimiz haftalarda grup arama uygulamasını duyurmuştu. Ekip şimdi de kullanıcıların birlikte müzik yapabilecekleri ‘Collab’ özelliğinin tanıtımını yaptı. Bu uygulama ile firma video içeriklere odaklanıyor.
Facebook Collab nedir?
Uygulama şuan sadece orijinal müzik videoları yapmayı destekliyor. Collab’da videolar 15 saniye ile sınırlandırıldı. Video üzerinde remix çalışmaları yapılabiliyor ve yalnızca videolar düzenlenebiliyor. Ortaya çıkan videolar, Instagram ve Facebook gibi platformlarda kullanılabiliyor.
Collab uygulaması şu an yalnızca ABD ve Kanada’da kullanıma açıldı.
Son Güncelleme: 16.12.2020 23:26