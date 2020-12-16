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Facebook Collab nedir? TikTok rakibi yeni Facebook Collab nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Facebook platformu, TikTok'a rakip olacak yeni bir uygulama geliştirdi. Facebook Collab adı verilen uygulamanın nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağına dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 23:26
Facebook Collab nedir? TikTok rakibi yeni Facebook Collab nasıl indirilir, nasıl kullanılır?
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Sosyal medya platformu Facebook’un geliştirme ekibi NPE Team, geçtiğimiz haftalarda grup arama uygulamasını duyurmuştu. Ekip şimdi de kullanıcıların birlikte müzik yapabilecekleri ‘Collab’ özelliğinin tanıtımını yaptı. Bu uygulama ile firma video içeriklere odaklanıyor.

Facebook Collab nedir?

Facebook Collab, kullanıcıların birlikte müzik yapabilecekleri yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar başkalarının yaptıkları müzikleri dinleyebilirken aynı zamanda başkalarıyla birlikte video da oluşturabiliyor. Uygulamadaki bu özellikler TikTok’ta bulunan düet özelliğinin bir benzeri.

Uygulama şuan sadece orijinal müzik videoları yapmayı destekliyor. Collab’da videolar 15 saniye ile sınırlandırıldı. Video üzerinde remix çalışmaları yapılabiliyor ve yalnızca videolar düzenlenebiliyor. Ortaya çıkan videolar, Instagram ve Facebook gibi platformlarda kullanılabiliyor.

Collab uygulaması şu an yalnızca ABD ve Kanada’da kullanıma açıldı.



Son Güncelleme: 16.12.2020 23:26
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Anahtar Kelimeler:
FacebookCollabSosyal MedyaVideoTikTok
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