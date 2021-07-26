Facebook Bulut Oyun servisi artık Iphone'da da kullanılabilecek

Günümüzde oyunların gerçekçiliğinin artması depolama seviyesinin de yükselmesi anlamına geliyor. Akıllı telefonların bazıları neredeyse PC’lerde oynanan oyunları çalıştıracak donanıma sahip hale geldi. Facebook da akıllı cihazlardaki bu yükselişi farketmiş olacak ki bünyesinde bulunan bulut oyun servisini Apple’ın Iphone ve Ipad cihazlarına taşımak için son çalışmalarını yapıyor.
Facebook için Tek Seçenek Apple
Facebook’un oyun bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Vivek Sharma, Facebook için bulut oyun sistemi konusunda tek seçeneğinin Apple olduğunu dile getirdi. Sharma bu konuda en çok zorluğu Apple’ın katı prensipleri konusunda yaşadıklarını ifade etti.
Son Güncelleme: 26.07.2021 13:40