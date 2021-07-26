Facebook Bulut Oyun servisi artık Iphone'da da kullanılabilecek

Günümüzde oyunların gerçekçiliğinin artması depolama seviyesinin de yükselmesi anlamına geliyor. Akıllı telefonların bazıları neredeyse PC’lerde oynanan oyunları çalıştıracak donanıma sahip hale geldi. Facebook da akıllı cihazlardaki bu yükselişi farketmiş olacak ki bünyesinde bulunan bulut oyun servisini Apple’ın Iphone ve Ipad cihazlarına taşımak için son çalışmalarını yapıyor.

Facebook için Tek Seçenek Apple

Facebook’un Cuma gününden itibaren bu projeyi hayata getirmesi bekleniyor. Fakat Apple’ın cihazlarında bulunan yazılım konusundaki güçlü tavrı, bu işin yokuşa sürükleneceği anlamına geliyor. Çünkü Apple, üçüncü parti uygulamalar konusunda oldukça katı bir karaktere sahip. Şirket, kendi yazılımını kullanmayan araçlara olumsuz bir gözle bakıyor.

Facebook’un oyun bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Vivek Sharma, Facebook için bulut oyun sistemi konusunda tek seçeneğinin Apple olduğunu dile getirdi. Sharma bu konuda en çok zorluğu Apple’ın katı prensipleri konusunda yaşadıklarını ifade etti.