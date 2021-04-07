Facebook bilgilerim ve verilerim sızdırıldı mı? Verilerim sızdırılmış, ne yapmalıyım? Facebook bilgilerim güvende mi? Tek tıkla öğrenin

Facebook’da bulunan 500 milyon kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Facebook bilgilerinin çalındığını düşünen kullanıcılar herhangi bir bilgilerinin ele geçirip geçirilmediğini kolayca öğrenebilirler.

Bunun için https://haveibeenpwned.com/ adlı siteye kullandığınız e mail adresi ya da telefon numarasını yazarak verilerinizi ele geçirmiş olan uygulama ve sitelerin sıralandığını görebilirsiniz. Ayrıca aşağıda sitenin hangi verileri ihlal ettiği de ( adres, cinsiyet, email adresi, şifre ve konum gibi) görüntülenebilmektedir.

Verileriniz sızdırılmış ise ne yapmalısınız?

Eğer sitede size ait bilgilerin sızdırıldığını görüntülüyor iseniz o platformda kullandığınız şifreyi diğer platformlarda kullanmamaya çalışın ve mümkünse kullanıyorsanız değiştirin.

Ayrıca veri ihlaline ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesini önlemek için aşağıda yer alan önerileri uygulayabilirsiniz.