Facebook akıllı gözlük fiyatı ne kadar?

Facebook akıllı gözlüğünün teknik özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa sunulacak? Gözlük markası Ray – Ban ile Facebook ‘un ortak çalışması olan ilk akıllı gözlük ne işe yarayacak? Akıllı gözlüğün kullanımı nasıl olacak? Türkiye ‘de satış fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları bir hayli merak edilmektedir. Sosyal medya devi olan Facebook ile gözlükte lider markalardan bir tanesi olan Ray – Ban ile yapmış oldukları ortak çalışma sonucu geliştirilen akıllı gözlük modellerinin tanıtım günü yarın olacak. Facebook, Ray – Ban ile ortaklaşa geliştirdiği ilk akıllı gözlüklerini 9 Eylül 2021 Perşembe günü resmi bir şekilde tanıtıma sunacak.

Gözlükte bir dünya markası olan Ray – Ban, bir gözlük silüeti ile cihazın piyasaya sürülmesine dair ilgili bildirimler için abonelik formu içeren bir reklam sayfası yayınladı. Facebook CEO ‘su olan Mark Zuckerberg de sosyal ağ platformunda yayınlanan videolarında takmış olduğu gözlüklerin, yarından itibaren tanıtılacak olan akıllı gözlük olduğu bildirilmektedir.

Facebook, yeni teknolojik cihazı olan ‘’ tam teşekküllü artırılmış gerçeklik gözlükleri ‘’ için bir basamak taşı olarak nitelendirmektedir. Geliştirilen akıllı gözlük hakkında ki bütün detaylara yarın yer verilecek olsa bile, geliştirilmiş olan bu akıllı gözlüklerin dünyayı hem görsel açıdan hem de işitsel açıdan zenginleştireceği ifade edilmektedir. Yalnız, görüntüleri çevreye yansıtma gibi, daha çok AR gözlükler ile ilişkilendirilmiş olan özelliklere de henüz sahip değildir.