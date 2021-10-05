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Face, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Face, Instagram ve WhatsApp çöktü mü?

Sosyal medya alemi neden çöktü? Facebook neden çöktü? Instagram ‘a neden erişim sağlanamıyor? WhatsApp neden kullanılamıyor? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Sosyal medya neden bir anda kullanılamaz hale geldi? Erişim sorunu kısmi mi yoksa dünya geneli bir sorun mu? İşte yanıtlar…

05 Ekim 2021 Salı 21:37
Face, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Face, Instagram ve WhatsApp çöktü mü?
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Sosyal medya alemi neden çöktü? Facebook neden çöktü? Instagram ‘a neden erişim sağlanamıyor? WhatsApp neden kullanılamıyor? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. En popüler sosyal medya uygulamaları olan WhatsApp, Instagram ve Facebook ‘a bugün saat 18.41 ‘den itibaren erişim yapılamıyor. Erişim sorununun neden kaynaklandığına dair yetkililerden henüz resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan, bu konu ile ilgili olarak ‘’ WhatsApp, Instagram ile Facebook servislerinde dünya genelinde bir erişim sorunu yaşanmaktadır ve global kaynaklı olan bu sorundan da ülkemizde bulunan bazı kullanıcılar da kısmi olarak etkilenmiştir ‘’ şeklinde konuştu.

Facebook neden yok? WhatsApp ‘a neden erişim sağlanamıyor? Instagram niye çöktü? Sosyal medya ne zaman normale dönecek? WhatsApp, Instagram ile Facebook hacklendi mi? şeklinde ki sorular kullanıcılar tarafından sorulmaya başlandı. Çok fazla kullanıma sahip sosyal medya platformu olan Facebook ile beraber aynı şirketin çatısı altında faaliyette olan Instagram ile WhatsApp ‘a da bugün akşam saat 18.41 ‘den itibaren erişim sağlanamıyor. Uygulamalara giriş yapamayan kullanıcılar ise Twitter üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerini dile getirmeye başladılar.

‘’ İşleri normale döndürmek için çabalıyoruz ‘’

Yaşanan sosyal medya erişim problemi ile ilgili olarak WhatsApp tarafından bir resmi açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şirket, ‘’ Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili olarak birtakım sorunlar yaşadığının farkındayız ve işleri normale döndürmek için çabalıyoruz, mümkün olan en kısa zaman içinde de buraya bir güncelleme işlemi göndermiş olacağız. Sabrınız için teşekkür ederiz! ‘’ sözlerini kullandı.

Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı: sosyal medya erişim sorunu global kaynaklıdır!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabı üzerinden sosyal medya erişiminde yaşanan sorun ile ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamasında ‘’ WhatsApp, Instagram ile Facebook servislerinde yalnızca Türkiye ‘de değil dünya genelinde bir erişim sorunu yaşanmaktadır ve global kaynaklı olan bu sorundan ülkemizdeki bazı kullanıcılar da kısmi olarak etkilenmektedir. ‘’ ifadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 05.10.2021 21:37
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