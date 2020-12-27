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EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?

EXXEN platformu, yeni yıl itibari ile yayın hayatına başlayacaktır. Peki ya EXXEN platformu frekans bilgileri var mıdır? EXXEN platformu frekans bilgileri nelerdir? EXXEN ücreti ne kadar? EXXEN platformunda hangi projeler yer alacak? Şeklinde soruların cevaplarını merak ediyorsanız yazımıza bir göz atın.

27 Aralık 2020 Pazar 17:38
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
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Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilen ve yeni yıl itibari ile yayına sunulacak olacak EXXEN platformu gün geçtikçe merak uyandırmaya devam ediyor. EXXEN de yayınlanacak programlar şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.  Peki ya EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir?
EXXEN intenet tabanlı bir platform olduğundan dolayı frekans bilgileri yoktur. EXXEN izlemek isterseniz eğer ilk hafta ücretsiz bir şekilde yararlanabileceksiniz. Daha sonrasında ise üyelik yapıp 7 TL gibi düşük bir ücretle programlardan keyif alabilirsiniz. 
EXXEN platformunda neler yer alacak
EXXEN de dizi, film, yarışma, komedi tarzı şeklinde programlar sunulacaktır. EXXEN platformunda sunulacak programlar aşağıdaki gibidir:
 Sihirli Annem
 Şeref Bey
 Vahşi Şeyler
 Hükümsüz
 Zehirli Çicekler
 Dadı
 Eziklerin Savaşı
 Yaş 17
 Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)
 Next Top Model (Burcu Esmersoy)
 TOLGSHOW (Tolga Çevik)
 Konuşanlar (Hasan Can Kaya)


Son Güncelleme: 27.12.2020 17:38
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Anahtar Kelimeler:
ExxenPlatformAcun IlıcalıFrekansProje
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