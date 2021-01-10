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Exxen giriş ve üyelik işlemleri Exxen Android ve IOS APK indir

Exxen'in heyecanla beklenilen uygulaması Android için çıktı. Android cihazlarda artık Exxen'deki dizi ve içerikler yüksek kalitede izlenebilecek.

10 Ocak 2021 Pazar 19:06
Exxen giriş ve üyelik işlemleri Exxen Android ve IOS APK indir
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Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exxen dijital platformu 1 Ocak 2021 tarihinde izleyicilerle buluşmaya başladı. Exxen, İntenet üzerinden ve IOS uygulamasıyla Apple ürünlerinde hizmet verirken Android cihazlar için uygulama çıkarmamıştı.

Android kullanıcılarına müjde

Exxen, IOS uygulamasının ardından Android uygulamasını da resmi olarak çıkardı. Böylece Exxen uygulamasına Play Store’dan ulaşabilirsiniz.

Android cihazlara bilindiği üzere mağaza dışından da uygulama yüklemek mümkün. Yalnız bu APK dosyası şeklinde mağaza dışından indirilen uygulamalar büyük risk taşımaktadır. Exxen gibi kişisel bilgilerin ve kredi kartı bilgilerinin paylaşıldığı uygulamaları istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için Play Store’dan yüklemek gerekiyor.

Exxen Android uygulamasını Play Store’dan indirmek için tıklayın.

Exxen akıllı TV uygulaması ne zaman çıkacak?

Exxen’i televizyondan izlemek için bilgisayarınızı HDMI kablosu ile televizyona bağlayarak intenetten izleyebilirsiniz. Exxen’in akıllı televizyon uygulamasının hangi tarihte çıkarılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:06
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAndroidIOSAcun IlıcalıApk
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