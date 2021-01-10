Exxen giriş ve üyelik işlemleri Exxen Android ve IOS APK indir

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exxen dijital platformu 1 Ocak 2021 tarihinde izleyicilerle buluşmaya başladı. Exxen, İntenet üzerinden ve IOS uygulamasıyla Apple ürünlerinde hizmet verirken Android cihazlar için uygulama çıkarmamıştı.
Android kullanıcılarına müjde
Exxen, IOS uygulamasının ardından Android uygulamasını da resmi olarak çıkardı. Böylece Exxen uygulamasına Play Store’dan ulaşabilirsiniz.
Exxen Android uygulamasını Play Store’dan indirmek için tıklayın.
Exxen akıllı TV uygulaması ne zaman çıkacak?
Exxen’i televizyondan izlemek için bilgisayarınızı HDMI kablosu ile televizyona bağlayarak intenetten izleyebilirsiniz. Exxen’in akıllı televizyon uygulamasının hangi tarihte çıkarılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 10.01.2021 19:06