Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi

Exxen platformu 2021 yılında yayın hayatına başlamıştı. Exxen’in kurucusu olan Acun Ilıcalı ,ücretli olarak izlenen platformu Ramazan Bayramı’nda dolayı 4 gün boyunca ücretsiz erişime açtı.

Exxen platformunda yer alan içerikler, 12-13-14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Acun Ilıcalı bu kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Exxen Ramazan Bayramı’nda nasıl ücretsiz izlenir?

Exxen’de yer alan içerikleri ,Ramazan Bayramı’nda ücretsiz izleyebilmek için platforma üye olunması gerekiyor. Üyelik işlemlerinin ardından içerikleri izlemeye başlayabilirsiniz.

Exxen platformunu telefon ve tabletlerinizden kolay bir şekilde izleme imkanına sahipsiniz. Televizyon üzerinden izlemek içinse TV’de yer alan Smart özelliğini kullanarak, televizyonun intenet tarayıcısında Exxen sitesine girerek izleyebilirsiniz.