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Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi

Exxen dijital platformu 2021 yılında hizmet vermeye başladı. Exxen platformu, Acun Ilıcalı tarafından kuruldu. Belirlenen aylık fiyatı ödeyerek platformda yer alan içerikleri izleyebilmektesiniz. Exxen'in kurucusu olan Acun Ilıcalı ,Exxen'in Ramazan Bayramı'nda ücretsiz erişime açık olacağını duyurdu. İnsanlar, bu kararın ardından Exxen'in nasıl ücretsiz izleneceğini araştırmaya başladı. Exxen, Ramazan Bayramı'nda nasıl ücretsiz izlenir? Bu haberimizde Exxen ile ilgili merak edilen sorunun cevabını sizler için derledik. İşte telefon,bilgisaayar ve televizyondan Exxen izleme rehberi...

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:41
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi
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Exxen platformu 2021 yılında yayın hayatına başlamıştı. Exxen’in kurucusu olan Acun Ilıcalı ,ücretli olarak izlenen platformu Ramazan Bayramı’nda dolayı 4 gün boyunca ücretsiz erişime açtı.

Exxen platformunda yer alan içerikler, 12-13-14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Acun Ilıcalı bu kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Exxen Ramazan Bayramı’nda nasıl ücretsiz izlenir?

Exxen’de yer alan içerikleri ,Ramazan Bayramı’nda ücretsiz izleyebilmek için platforma üye olunması gerekiyor. Üyelik işlemlerinin ardından içerikleri izlemeye başlayabilirsiniz.

Exxen platformunu telefon ve tabletlerinizden kolay bir şekilde izleme imkanına sahipsiniz. Televizyon üzerinden izlemek içinse TV’de yer alan Smart özelliğini kullanarak, televizyonun intenet tarayıcısında Exxen sitesine girerek izleyebilirsiniz.


Son Güncelleme: 13.05.2021 15:41
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