Excalibur PUBG Arena Turnuvası katılım şartları neler? PUBG Arena büyük ödül ne?

Milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG, Excalibur ile oyun severlerin karşısına çıkıyor. 24 Nisan – 9 Mayısıs tarihleri arasında Excalibur PUBG Arena tunuvasında oyuncular bir araya geliyor.

En popüler oyunları oynayan amatör ve profesyonel oyuncular bir araya getiren Excalibur, şimdi de Excalibur PUBG Arena’yı gerçekleştirerek oyun severleri buluşturuyor. Arenada kıyasıya mücadele edecek oyuncuları sürpriz ödüller bekliyor.

Excalibur PUBG Arena Tunuvası katılım şartları nelerdir?

PUBG Arena büyük ödül ne?

Tüm oyuncuların katılabileceği tunuva için kayıtlar 16-22 Nisan tarihleri arasında alınacak. 24 Nisan’da başlayacak tunuvada, oyuncular 2 hafta sonu boyunca birbirleriyle mücadele edecek. Her grup elemesinden en iyi 2 takım finale kalarak, büyük finalde oynama hakkı elde edecek.

Büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar, Türkiye’nin en iyileriyle 20 bin lira ödül havuzlu tunuvaya katılmaya hak kazanacak. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davet edildiği final 9 Mayısıs’ta düzenlenecek.

Yağız Efe ‘’10000days’’ Vardarbaş ve Berkay ‘’Vicrains’’ Yılmazbayhan’ın sunuculuğunda gerçekleien finalde izleyicileri sürprizler bekliyor.

PUBG Arena Tunuvasında birinci takım 12.000 TL, 2.takım 6.000 TL 3.takım ise 2.000 TL ödülün sahibi olacak.