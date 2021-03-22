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Evde youtube stüdyosu nasıl kurulur, gerekli malzemeler nelerdir?

Evde Youtube stüdyosu oluşturmak isteyenler ama nerden başlayacağını kestiremeyenler bu haber tam size göre! Youtube stüdyosu oluşturmak için gerekli olan her şeyi bir araya getirdik. Detaylar haberimizde.

22 Mart 2021 Pazartesi 01:22
Evde youtube stüdyosu nasıl kurulur, gerekli malzemeler nelerdir?
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Son zamanlarda Youtube mecrasına yeni başlayan ve başlamak isteyen birçok kişi, içerik üretme sayesinde iyi kazançlar elde edilen Youtube'da evde nasıl Youtube stüdyosu kurabileceklerini merak ediyor. Evde Youtube stüdyosu kurabilmek için nelere ihtiyaç olduğunu, hangi malzemelerin gerekli olduğuna dair bilgileri haberimizde listeledik.

Evde Youtube stüdyosu oluşturmak, zannedildiği gibi zor bir iş değildir. Salonda, yatak odasında veya bahçede bir sistem yerleştirerek içerik üretmek mümkündür. Hepimizin bildiği gibi Youtube, açılan kanal üzerinden içerikler oluşturarak para kazanılan bir gelir kaynağı konumuna ulaştı.

Kullanıcılar ürettikleri video içerikleri sayesinde ciddi gelirler kazanabilirken aynı zamanda yaptıkları işten de keyif alıyorlar. Youtube'den kazanç elde etmek için profesyonel araçlara gereksinim yoktur. Öncelikle amatör olarak evde Youtube stüdyosu oluşturarak başlanılan bu platformda, para kazanmaya başladıkça ekipman eksiğini azaltmak mümkündür. 

 

Evde stüdyo oluşturabilmek için neler gereklidir?

Evde stüdyo oluşturabilmek için gerekenler listesinin ilk sırasında kamera bulunuyor.  Videonun yüksek kalitede olması, hem abone sayısının artmasını hem de videonun izlenme sayısının çoğalmasını etkileyecektir.  

Youtuber olmak hedefleyen ve evde Youtube stüdyosu oluşturmak isteyen kişilerin, öncelikli olarak piksel ve çözünürlük bakımından kalitesi iyi olan bir kamera bulundurması gerekmektedir. Günümüzde birçok Youtuber, akıllı cihazları ile birlikte video çekmektedir.

Üretilen video içeriklerinde sesin dışarıdaki seslerden ayrılmış ve pürüzleri giderilmiş bir biçimde çıkması çok önemlidir. Kaliteli bir ses düzeyi verebilmek için mikrofon almak yerinde bir tercih olacaktır. Her bütçeye uygun olan mikrofon tipleri, birbirinden değişik fiyat seçeneklerine sahiptir.

 

Evde Youtube stüdyosu oluşturmak için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ev stüdyosu ekipmanları sadece mikrofon ya da kameradan oluşmamalıdır. Sadece kendisi ile ilgili video içerikleri üreterek, kanalında yayınlayan kişilerin kesinlikle bir tripod alması gereklidir. Aksi durumda tek başına çekilen videolarda kameranın doğru bir yerden sabitlenebilmesi mümkün olmayabilir.

Sağlam bir şekilde sabitlenemeyen cihazlar titreyerek görüntü kalitesinin düşmesine sebep olurken buna bağlı olarak çekilen videoların net bir görüntü vermesini engellemektedir. Tripod cihazı sabitleme özelliğinin yanında çekilen görüntülerde titreme ve netleşmeme gibi olayların oluşmasını önleyecektir.

 

Ev stüdyosu kurarken mutlaka aydınlatma kullanılmalı!

Evde Youtube stüdyosu oluşturmak isteyenlerin mutlaka aydınlatmaya önem vermesi gerekiyor. Video çekilen ortamın karanlık ya da aşırı aydınlık olması, video kalitesini büyük oranda azaltacaktır. Bundan dolayı video çekimleri esnasında kesinlikle yumuşak bir ışık tercih etmesi gerekecektir. Işık birden çok yüzeyden yansıtılarak oluşturulduğu için, büyük bir ışık kaynağı kullanmak ortamın çok aydınlık görünmesine sebep olabilir.

 

Yetersiz bir ışık kaynağının kullanılması da ortamın çok basık ve karanlık görünmesine sebep olur. Bundan dolayı gündüz video içeriği üretenlerin gün ışığının çok olduğu saat dilimini tercih etmesi önerilir. Akşam saatlerinde video çekecek kişiler ise iki adet ışık kaynağı kullandığı zaman ortamın en iyi aydınlık görünümünü sunmuş olacaklardır.

 

Evde youtube stüdyosu oluşturmak için arka plan oluşturulmalı!

Ucuz ev stüdyosu oluşturmak isteyen kullanıcıların en fazla özen göstermesi gereken yer arka plan olacaktır. Arka planın karmaşık ya da fazla dağınık görünmesi, izleyenlerin video sırasında Youtuber’e odaklanmasına engel olacaktır. Bundan dolayı videoda amaçlanan sonuca varılması oldukça zor olacaktır.

Lakin güzel ve estetik bir arka plan oluşturmak ve bunu doğru bir ışıkla bir araya getirmek video kalitesinin yükselmesine neden olacaktır. Evde Youtube stüdyosu oluşturmak istiyor fakat bunun için arka plan için istenilen ayarı yapılamıyorsa, desenli rulolar kullanılabilir. Duvarın görünen yerlerine yapıştırılarak kolayca kullanılabilen bu rulolar, birçok kullanıcının zevkine seslenen geniş desene aralığına sahip.

Sadece iki metrelik boyda bir rulo almak bile, kusursuz bir arka plan oluşturmak için yeterli olacaktır. Bu rulolar piyasada gayet uygun fiyat aralığına sahiptir. Bu bakımdan kullanıcıların arka plan için fazla rakamlar harcamasına gerek olmayacaktır. Görüldüğü gibi evde Youtube stüdyosu oluşturmak, gayet kolay bir olaydır.

Güzel bir stüdyo kurmanın ardından özgün ve dikkat çekici video içerikleri belirlemek, Youtube'da bilinirliği arttıracaktır. Ev stüdyosu oluşturma imkanı olmayan kullanıcıların ise kanalları için Youtube stüdyo kiralama hizmetini kullanarak, istediği video içeriklerini oluşturabilmesi mümkün olacaktır.



Son Güncelleme: 22.03.2021 01:22
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Youtube Ev StüdyosuEvde Stüdyo Kurmak
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