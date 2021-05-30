Europa’da yaşam olabilir

Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan gaz devi Jupiter’in uydularından olan Europa, içinde yaşam olma ihtimalini taşıdığından dünyadaki çoğu bilim insanının özel olarak araştırdığı gezegenlerden bir tanesi. Uzun zamandır dikkatlerin üzerinde olduğu Europa, son zamanlar bilim insanlarının önemli bulgulara ulaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi.
Bu ısı artışının Europa uydusunda bulunma ihtimali olan canlı formlarının yararına olacağı ön görülüyor. NASA uydudaki su altı faaliyetlerini araştırmak üzere Europa Clipper aracını 2024’te Jupiter yörüngesine gönderecek.
Son Güncelleme: 30.05.2021 00:29