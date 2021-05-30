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Europa’da yaşam olabilir

Jupiter’in uydusu olan Europa’da yaşam izleri bulunmuş olabilir. Bilim insanları uyduda su altı yanardağları olduğuna dair ipuçları bulduklarını söyledi. İşte detaylar…

30 Mayıs 2021 Pazar 00:29
Europa’da yaşam olabilir
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Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan gaz devi Jupiter’in uydularından olan Europa, içinde yaşam olma ihtimalini taşıdığından dünyadaki çoğu bilim insanının özel olarak araştırdığı gezegenlerden bir tanesi. Uzun zamandır dikkatlerin üzerinde olduğu Europa, son zamanlar bilim insanlarının önemli bulgulara ulaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

NASA’dakiler başta olmak üzere bazı bilim insanları Europa’da su altı volkanlarının olabileceğine dair bulgulara ulaştı. Bu nedenle buz uydusunda hayat belirtisi olma olasılığı tekrar konuşulmaya başlandı. Araştırmada hazrılanan taslakta, yakın zamanda Europa’nın denizle kaplı yüzeyinde yanardağ faaliyetlerinin tespit edildiği ve bu faaliyetlerin halen devam ettiği gösterildi. Astronomi bilimciler, bu volkanik faaliyetlerin uydunun kutup bölgesinde ortaya çıktığını belirtti.

Bu ısı artışının Europa uydusunda bulunma ihtimali olan canlı formlarının yararına olacağı ön görülüyor. NASA uydudaki su altı faaliyetlerini araştırmak üzere Europa Clipper aracını 2024’te Jupiter yörüngesine gönderecek.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:29
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Anahtar Kelimeler:
JüpiterEuropa UydusuNasa
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