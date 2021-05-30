Europa’da yaşam olabilir

Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan gaz devi Jupiter’in uydularından olan Europa, içinde yaşam olma ihtimalini taşıdığından dünyadaki çoğu bilim insanının özel olarak araştırdığı gezegenlerden bir tanesi. Uzun zamandır dikkatlerin üzerinde olduğu Europa, son zamanlar bilim insanlarının önemli bulgulara ulaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

’dakiler başta olmak üzere bazı bilim insanları Europa’da su altı volkanlarının olabileceğine dair bulgulara ulaştı. Bu nedenle buz uydusunda hayat belirtisi olma olasılığı tekrar konuşulmaya başlandı. Araştırmada hazrılanan taslakta, yakın zamanda Europa’nın denizle kaplı yüzeyinde yanardağ faaliyetlerinin tespit edildiği ve bu faaliyetlerin halen devam ettiği gösterildi. Astronomi bilimciler, bu volkanik faaliyetlerin uydunun kutup bölgesinde ortaya çıktığını belirtti.

Bu ısı artışının Europa uydusunda bulunma ihtimali olan canlı formlarının yararına olacağı ön görülüyor. NASA uydudaki su altı faaliyetlerini araştırmak üzere Europa Clipper aracını 2024’te Jupiter yörüngesine gönderecek.