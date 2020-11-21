Eski telefonu getir, yeni telefonu götür uygulamasıyla telefonları yenilemek artık daha ucuz!

İçinde bulunduğumuz dönemde akıllı telefonların fiyatları her geçen gün biraz daha artış göstermektedir. Kurlarda görülen yükseliş ve vergiler nedeniyle yeni model akıllı telefonlar oldukça yüksek ücretler karşılığında satışa sunulmaktadır. Telefonunu yenilemek isteyen vatandaşlar da bunu nasıl yapabileceklerinin yöntemlerini merak etmektedirler.

Son olarak uygulanmaya başlayan eskiyi getir yeniyi götür uygulaması ile birlikte telefonların yenilenmesi mümkün hale geliyor. Bu sistemi uygulamakta olan markalar ve intenet siteleri aracılığı ile kişilerin eski telefonlarını vererek üstüne belirtilen miktarda para koymaları sonucunda yeni telefonlar alınabilmektedir. Bu işi yapan markalar ve satıcılar tarafından kişilerin eski telefonlarına bir değer biçilmekte ve sonrasında satın alınmak istenen yeni telefonun değerinden bu miktar düşülmektedir. Ancak bu noktada dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Alışverişlerin yüz yüze yapılması önemli bir husus olarak görülmektedir. İntenet üzerinden yapılacak olan alışverişlerde ise bilindik e-ticaret sitelerinin (hepsiburada, gittigidiyor, n11.com) tercih edilmesi gerekiyor. Hepsiburada tarafından uygulanmaya başlayan bu sisteme çok kısa bir süre içinde binlerce kişinin ilgi gösterdiği söyleniyor.