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Eski telefon görüşmeleri dinlenebiliyor mu? Geçmiş telefon görüşmeleri nasıl alınır?

Birçok insan geçmiş zamanlardan kalma telefon kayıtlarını nasıl dinleyeceğini merak ediyor. Peki eski telefon görüşmeleri dinlenebiliyor mu? Geçmiş telefon görüşmeleri nasıl alınır? Yanıtları haberimizde…

22 Aralık 2021 Çarşamba 06:09
Eski telefon görüşmeleri dinlenebiliyor mu? Geçmiş telefon görüşmeleri nasıl alınır?
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Çoğu insan çeşitli sebeplerden dolayı geçmişte yapmış olduğu telefon konuşmalarını geri alma konusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Akıllı telefonlara indirilebilen birçok uygulama geçmiş telefon kayıtlarını geri getirmeye yarasa da bu işlem kanun dışı olduğu için pek tavsiye edilmiyor. Peki eski telefon görüşmeleri dinlenebiliyor mu? Geçmiş telefon görüşmeleri nasıl alınır?

Eski Telefon Görüşmeleri Dinlenebiliyor Mu?

Turkcell, Turk Telekom, Vodafone gibi ülkemizin önde gelen iletişim şirketleri telefon ve SMS görüşmelerinin kaydını sürekli olarak tutmaktadır. Bu görüşmeleri talep eden kişinin bu talebinin olumlu yanıtlanmasının tek yolu bir mahkeme kararının çıkarılmasıdır. Mahkeme kararı çıkarılmış ise o zaman geçmişe yönelik görüşmelerin kayıtları alınabilir.

Geçmiş Telefon Görüşmeleri Nasıl Alınır?

İnsanlar, geçmişteki telefondaki görüşmelerin nasıl alındığı öğrenmek için intenete yöneldi. Anayasaya göre sadece mahkeme kararının çıkarılması halinde geçmişte yapılmış telefon görüşmeleri alınabiliyor. İOS ve Android cihazlarında bulunan bazı uygulamalar bu işlemi belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirse de bu işlemin yasa dışı olduğu unutulmamalıdır.


Son Güncelleme: 22.12.2021 06:09
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Anahtar Kelimeler:
Eski Telefon GörüşmeleriIOSAndroid
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