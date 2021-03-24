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Eski bilgisayarı yeni bilgisayara nasıl aktarabilirim? Eski bilgisayardaki dosyaları yeni bilgisayara aktarma programı ücretsiz

Pek çok bilgisayar kullanıcı yeni bilgisayara sahip olduğu zaman eski bilgisayardaki dosyaları taşımanın sıkıntısını yaşıyor. Bunun için sizlere önereceğim programla bu zorlu yola girmeden kolayca dosyalarınızı aktarabilirsiniz. İşte detaylar...

24 Mart 2021 Çarşamba 13:21
Eski bilgisayarı yeni bilgisayara nasıl aktarabilirim? Eski bilgisayardaki dosyaları yeni bilgisayara aktarma programı ücretsiz
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Yeni bir bilgisyar aldınız ve eski bilgisayarında bir çok dosyanız bulunuyor. Bu durumda eski bilgisarınızdaki bu dosyaları yeni bilgasaraya aktarmak isteyeceksiniz. Peki bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? İşte sizi bu sıkıntıdan, zorlu yoldan kurtaracak olan bir yöntem...

Eski bilgisayrınızdaki dosyları yeni bilgisayrınıza aktarmak için bu programı kullanabilirsiniz.

Bu program tam bir şekilde kusursuz olarak çalışıyor. Devamlı bir şekilde güncellenen yapısıyla hem Xp, hem Windows 7, hem Windows 10 ile tam uyumlu şekilde çalışmaktadır.

Alanında usta olan bu program sizlere LAN üzerinden yada ISO dosyasından yada yerel diske aktarmak yoluyla olmak üzere üç farklı yöntem sunuyor.

Eski bilgisayarınızdaki dosyaları yeni bilsayarınıza aktarmak için tıklayın



Son Güncelleme: 24.03.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
EskiBilgisayarYeniAktarmaProgram
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