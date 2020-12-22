eSIM uygulaması nedir, ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin eSIM teknolojisini hem yerli hem de milli imkanlar ile üretecek ilk ülkeler arasında yer alacağını belirtti.

2021 yılında hayata geçirilecek

Bakan Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının M2M/loT cihazlarda ve vatandaşlar tarafından gündelik yaşamda kullanılan cihazlarda oldukça kolaylık sağlayacağını belirtti. Bakan Karaismailoğlu cihaz ile ilgili değerlendirmesini yaparken, “Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafınca BTK ile iş birliği yapılarak geliştirildi. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve fiziksel SIM kart yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçirilecek.” Dedi.

Birçok masraf ortadan kalkmış olacak

Bakan Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının öneklerini birçok alan ve sektörde en kısa sürede görmeye başlayacaklarını dile getirirken, eSIM sayesinde kartlarda ki bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi maliyetlerin de ortadan kalkacağını belirtti.

eSIM nedir?

Hepimiz SIM kartları telefonlara takılan küçük ve beyaz plastik kart olarak tanıyoruz. SIM kartların aksine eSIM, el ile dokunulabilecek fiziki kart özelliği taşımıyor. Yalnızca akıllı kartlara yerleştirilecek küçük bir çip. eSIM’ler sayesinde yeni bir telefon numarası kullanmak istediğimizde SIM kartımızı değiştirmemize gerek kalmayacak. eSIM uygulaması sayesinde bir telefonda iki ayrı hat kullanılabilecek.

eSIM’in avantajları neler?

eSIM’ler telefonun içinde gömülü olacağı için kaybolmaz ve hasar almaz. Bu sebepten SIM kart değiştirmek için operatörlere ücret ödemeye gerek kalmayacak.

eSIM'leri destekleyen ağlar bulunuyor, bu ağlar arasında ki geçişler kolaylıkla yapılabiliyor. Kısaca operatörünüzü değiştirdiğiniz zaman SIM kartınızı da değiştirmenize gerek kalmıyor.

eSIM uygulaması ile SIM kart yuvaları da tarih oluyor. Bu sayede SIM kart yuvaları için yanınızda taşıdığınız iğneleri taşımanıza da gerek kalmayacak.

eSIM'ın dezavantajları neler?

Mevcut telefonumuzu değiştirdiğimiz zaman, SIM kartımızı rahatlıkla çıkartıp yeni aldığımız telefona takabiliyoruz. Ancak eSIM'ler telefonların içinde gömülü olacağı için bu özellik telefon değiştirirken kullanıcıları zorlayabilecek.

eSIM'ler istenildiği gibi çıkarılıp takılamayacak, bu yüzden devamlı olarak hücresel bir ağa bağlı kalınacak. Bu da telefonların daha çok izlenmesini sağlıyor. Normal kullanıcılar bundan çok fazla bir sorun yaşamasa da hükümet veya da istihbarat tarafından takip edilmek istemeyenler için oldukça büyük bir sorun haline gelecektir.



