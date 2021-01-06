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eSIM nedir, ne zaman çıkacak?

Her geçen gün teknoloji fazlasıyla gelişiyor ve sürekli yenileniyor bu yeniliklerden bir tanesi olan şaunki telefonlarımız da kullandığımız sim kartlara ve sim kart yuvalarına ihtiyaç bırakmayacak olan e-SİM, teknoloji kurtları e-SİM'in hayatımıza ne zaman geleceğini merak ediyor. Yepyeni bir teknoloji harikası olan e-SİM nasıl kullanılacak, avantajları ve dezavantajları nelerdir herkes merak edip araştırıyor. Teknoloji hayatımıza yeni bir hava katacak olan e-SİM uygulaması, her GSM operatöründe destek sağlayacak mı, vatandaş merak ediyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:22
eSIM nedir, ne zaman çıkacak?
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Bütün telefonlarımıza uyumlu olan şuan kullandığımız sim kartlara ihtiyaç duymayacağımız, teknolojisi harikası olan e-SİM hayatımız da yavaş yavaş er etmeye başlıyor. Bu konu hakkında çok az bilgi sahibi olanlar, arama motorlarında e-sim hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladılar. Son dönem e oldukça yaygınlaşan ve Apple ürünleri ile tanışmış olduğumuz e- sim teknolojisiyle artık sim kartlara ihtiyacımız kalmayacak. Hem güvenlik hem de konfor bakımından çok daha rahat imkanlar sağlayacak olan e-sim ’in ne zaman bizlerle bulaşacağı merak konusu oldu.

e-SİM Nedir?

“e-sim”, “embedded sim”,DİĞER ADI İLE “ yerleştirilmiş SİM” teriminin kısaltmasıdır. Fiziksel sim kartını taşımayan bu sistemler kullananların da farklı numara kullanmak için sim kartı değişmesine gerek kalmıyor. e-sim ‘in mobil operatör tarafından desteklenmesi ve etkinleştirilmesi gerekiyor. Her şebekede şuan için dijital sim desteği sunmuyor. Türkiye’ de BTK’ nın yapmış olduğu düzenlemeler ve teşvik ettiği yerli e-sim teknolojisinin gelişmesine yönelik çalışmalar sonucu olarak bu teknoloji operatörlerce sunulmaya başlanıyor. E-sim ilk olarak telefonunuza yerleştirilen küçük bir yonga telefonlarda bulunan ve bir çok temassız işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan NFC yongasına benzer olarak çalışıyor. E-sim üzerinde bulunan ver yazılabilir. Müşteri temsilcisi ile telefon görüşmesi yaparak elektronik sim üzerinden hizmet veren operatörünüzü değiştirebilirsiniz. E-simli olan telefonları mobil kullanıcı hesabına bağlamak dakikalar içinde tamamlanıyor.  Buna ek olarakda müşteriler yurtdışı seyahatleri sırasında telefonlarına sim kart takıp çıkartmak yerine aktif olarak kullanmak istedikleri simi kolaylıkla seçebiliyorlar. E-sim teknolojisi mobil operatörlerden oluşan ve dünya çapındaki standartları belirleyen GSMA, yani GSM birliğince destekleniyor. E-sim telefonlarımıza yerleştirdiğimiz küçük beyaz plastik kartlar olarak hayatımıza giren sim kartların aksine, e-sim elimizle hissedebileceğimiz fiziki bir kart değildir. Akıllı telefonumuza yerleştirilecek olan küçük bir çiptir. E-simlerle artık yeni bir numara kullanmak için değiştirme yapamaya gerek yoktur. E-sim bir telefonda iki hat kullanabilme özelliği sağlıyor.

E-sim Avantajları Nedir?

Daha Güvenilir

e-simler telefonların içerisine sabitlendiği için kaybolmaz ve bizde sim kartı tekrar almak için operatörlere para ödemek durumunda olamayız

Uzaktan Yetki İmkanı

Google’ın Project fi teknolojisinde olduğu gibi, e-simleri destekleyen ağlar arasında kolayca geçiş yapılabilir. Bu da demek oluyor ki operatör değiştirdiğiniz zaman sim kart değişmenize gerek kalmayacak.

 

Daha Az Giriş Noktası

Akıllı telefon üreticileri sim kart yuvalarını her geçen yıl küçültseler de, e-sim ile bu durumda artık tarih olacak. E-sim sayesinde artık kullanıcıların da su yada toza dayanaklılık sorunlarında endişelenmesine sebep daha az giriş olacak.   

Sim İğnesine İhtiyaç Yok    

Teknoloji gereği  sim kartlar gittikçe küçüldü ve   telefon üreticileri sim kartları yuvalarından çıkarmak için telefon kutularına iğne yerleştiriyorlar. E-sim sayesinde bu iğneleri taşıma ve kaybetme endişeniz kalmayacak.

E-sim Dezavantajları/ E-sim Ne İşe Yarar?

Telefon Değiştirme Zorluğu

Telefonumuzu yenilediğimiz zaman sim kartı eski telefondan çıkarıp ,yeni telefona takabiliyoruz. ancak telefonun içerisine gömülü olacak olan e-simler telefon yenilemesi yaparken bizleri biraz zorlayacak.

Hücresel Ağ Bağlantısının Kesilememesi

e-simler istendiği zaman çıkarılıp, tekrar takılamayacağından sürekli olarak bir hücresel ağa bağlı kalmak zorunda olacaksınız. Bu durum telefonları daha fazla izlenebilir hale sokuyor. Bu normal kullanıcıların kafalarına takacağı bir durum olmasa da devletler veya istihbarat tarafından takip edilmek istenmeyen insanlar tarafından büyük sorun oluştura bilir.

Esim nasıl kullanılır?

Aktivasyon başlamadan önce telefonunuzun intenet bağlantısı olduğundan emin olun

  • Ayarlar menüsüne git
  • Hücreseli tıkla
  • Hücresel  Plan Ekle’’yi seç
  • e-SIM kartının üzerindeki QR kodu okut
  • Sim  kilidini açmak için Pin kodunu gir

ANDROID İÇİN:

.Ayarlar menüsüne git

.’’Bağlantılara giriş yap

.’’Sim kart yöneticisini’’ni seç

. ‘’Mobil plan ekleme’’ seçeneğine gir

. ‘’Operatör QR kodunu kullan’’ tıkla

. e-SIM kartının üzerindeki QR kodu okut

. Sim kilidini açmak için pin kodunu gir

E-sim ne zaman çıkacak?

Ülkemizde genellikle Apple cihazlarında önümüze çıkan e-Sim Teknolojisinden artık son aşamaya gelindi çok az bir zaman içerisinde e-Sim teknolojisi Türk Operatörleri tarafından hizmete açılacak

Şuan resmi olarak herhangi bir  tarih belirtilmese de ama sızan bilgilere göre BTK ve Operatörler süreçte artık son aşamaya gelmiş durumdalar. Geçiş zamanında başlaması ile birlikte Ülkemizde bu aşamada satışta durumunda olan birçok Apple serisinde  bulunan e-Sim teknolojisi de otomatik olarak kullanılabilir duruma gelecek.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
E-SİMTeknolojiSİM KART
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