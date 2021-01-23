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ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geçtiğimiz çarşamba günü, tüm dünya kamuoyu ile bir görüntü paylaştı. Görüntülerde ise 2019 yılında Dünya'dan uzaya doğru çıkan bir mavi ışık huzmesinin canlandırması vardı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:27
ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı
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Uzay bilimi dünyasında 'Mavi Jet' olarak bilinen mavi ışık huzmelerinin görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geçtiğimiz çarşamba günü dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Mavi ışığın canlandırma görüntülerini görenler ise yaşanan bu müthiş doğa olayının gizemiyle şaşkınlık yaşadılar.

Uzayda yaptıkları çalışmalarla yaşanılan doğa olaylarını gözlemleyen Avrupa Uzay Ajansı ESA, son olarak 2019 yılında gerçekleşen bir doğa olayını kamuoyuna servis etti. Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan görüntülerde Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık huzmesinin canlandırılması paylaşıldı.

Bir raporla birlikte yayınlanan görüntüler hakkında açıklama yapan bilim insanları uzaya yayılan bu mavi jetlerin, bulutlarının bir katmanının üzerinde oluşmasında dolayı Dünya'dan görülmesinin mümkün olmadığını ifade ettiler. Bu görüntülerin de uzayda bulutların üzerinde 400 kilometre yörüngesinde  dolanan ISS'deki ASIM, tarafından mavi jetlerin engelsiz bir şekilde görüntülediği belirtildi.



Son Güncelleme: 23.01.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Uzay AjansıESAUzaya çıkan Mavi ışıkışık Huzmesi
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