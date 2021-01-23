ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı

Uzay bilimi dünyasında 'Mavi Jet' olarak bilinen mavi ışık huzmelerinin görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geçtiğimiz çarşamba günü dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Mavi ışığın canlandırma görüntülerini görenler ise yaşanan bu müthiş doğa olayının gizemiyle şaşkınlık yaşadılar.
Bir raporla birlikte yayınlanan görüntüler hakkında açıklama yapan bilim insanları uzaya yayılan bu mavi jetlerin, bulutlarının bir katmanının üzerinde oluşmasında dolayı Dünya'dan görülmesinin mümkün olmadığını ifade ettiler. Bu görüntülerin de uzayda bulutların üzerinde 400 kilometre yörüngesinde dolanan ISS'deki ASIM, tarafından mavi jetlerin engelsiz bir şekilde görüntülediği belirtildi.
Son Güncelleme: 23.01.2021 17:27