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Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu

Hayatta kalma oyunları son zamanlarda en çok tercih edilen oyun türü arasında yer alıyor. Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu yakında oyuncularla buluşacak. Oyunda kebap, türk kahvesi, çay gibi kültürel motifler de yer alacak.

30 Aralık 2020 Çarşamba 02:57
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
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Türklere ait bir oyun yapım şirketi olan Proximity Games, Erzurum isimli bir oyunu oyunseverler ile buluşturacak. Hayatta kalma türünün yeni bir oyunu olacak olan Erzurum’da farklı hava şartlarına ve zor bölgelerde hayatta kalmaya çalışılacak.

Erzurum Oyununun Konusu Ne?

Oyunun baş karakteri Taylan isimli bir karakter olacak. Taylan, Erzurum’da zor hava şartlarına soğuğa, açlık ve susuzluğa ve dışarıda yer alan yabani hayvanlara karşı mücadele verecek. Bu yolda da doğada mücadele vermeye çalışan karakter dışarıda ateş yakarak ısınacak, yiyecek avlayacak ve kanını doyuracak.

Oyun göktaşının düştüğü bir bölgede geçiyor. Bu bölgeye giren Taylan Erzurum’un zorlu şartlarında hayat mücadelesi veriyor. Oyunda ısınmak için odun toplamak, vahşi doğadan korunmak için silah ve mermi bulmak, giysi, ilaç araştırarak hayatta kalınıyor.

Erzurum Oyun Modları

Erzurum oyununda üç tane mod bulunmaktadır. Bu modlar hikaye modu, serbest mod ve meydan okumalardır. Serbest modda oyuncular sonu olmayan bir oyun oynayabilir ya da meydan okumalarla diğer oyuncularla da oynayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 30.12.2020 02:57
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumHayattakalmaOyunTürk
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