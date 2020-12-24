Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu

Epic Games, 31 Aralık tarihine kadar sürecek olan 15 günlük ücretsiz oyun kampanyasında 24 Aralık gününe ait oyununu açıkladı. Oyunseverleri sevindiren bu haber sonrası yeni ücretsiz oyununu kullanıma açılırken, kullanıcılar bugün indirdikleri ücretsişz oyunu 24 saat sürecinde istedikleri kadar kullanabilecekler.

Epic Games'in 24 Aralık gününe gelen 8'inci ücretsiz oyunu 31 TL'lik 'Inside' isimli oyun.. Kampanya sürecinde Metro 2033 Redux dahil olmak üzere güzel oyunlar veren Epic Games’in sunduğu oyunu ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz.