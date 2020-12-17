Epic Games'in yılbaşında vereceği 15 oyun belli oldu!

Haftalık olarak ücretsiz oyun severlere veren Epic Games Store, yılbaşı için yeni bir karar aldı. 17 Aralık ile birlikte 15 gün boyunca her gün 1 oyunu oyunseverlere bedava vereceğini açıklayan Epic Games merak edilmeye başlandı. Dying Light’tan Resident Evil 7’ye kadar pek çok oyunu bedava verecek olan Epic Games araştırılıyor.

Epic Games oyun listesi sosyal medyaya düştü

Sosyal medyada yer alan listelere göre çıktığı dönemlere damga vuran oyunlar ücretsiz olarak verilecek. Epic Games araştırılmaya devam ederken, sosyal medyada belirtilen tablonun piyasa değeri 2 bin TL’nin üzerinde.

İddia edilen ücretsiz Epic Games oyunları