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Epic Games'in yılbaşında vereceği 15 oyun belli oldu!

Haftada 2 oyunu ücretsiz veren Epic Games Store yılbaşı için yeni bir uygulama başlattı. 17 Aralık tarihinden itibaren her gün 1 oyunu ücretsiz verecek olan Epic Games oyun severler tarafından araştırılmaya başlandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:28
Epic Games'in yılbaşında vereceği 15 oyun belli oldu!
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Haftalık olarak ücretsiz oyun severlere veren Epic Games Store, yılbaşı için yeni bir karar aldı. 17 Aralık ile birlikte 15 gün boyunca her gün 1 oyunu oyunseverlere bedava vereceğini açıklayan Epic Games merak edilmeye başlandı. Dying Light’tan Resident Evil 7’ye kadar pek çok oyunu bedava verecek olan Epic Games araştırılıyor.

Epic Games oyun listesi sosyal medyaya düştü

Sosyal medyada yer alan listelere göre çıktığı dönemlere damga vuran oyunlar ücretsiz olarak verilecek. Epic Games araştırılmaya devam ederken, sosyal medyada belirtilen tablonun piyasa değeri 2 bin TL’nin üzerinde.

İddia edilen ücretsiz Epic Games oyunları

  • Dying Light
  • Resident Evil 7
  • The Witcher 3
  • Mass Effect Andromeda
  • Assassin's Creed Origins
  • Metal Gear Solid V
  • The Evil Within 2
  • Far Cry 5
  • Fallout 4
  • Borderlands 3
  • Monster Hunter: World
  • Dragon Age Inquisition
  • Horizon Zero Dawn
  • Ghost Recon Breakpoint
  • Hitman 2

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Epic Games17 AralıkYılbaşıücretsizOyun
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