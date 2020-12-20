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Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!

Epic Games'in 31 Aralık'a kadar her gün bir ücretsiz oyun vereceğini açıklaması üzerine oyun severler araştırmalara başladı. Şimdiye dek verdiği ücretsiz oyunlar ile gündemdeki yerini koruyan Epic Games'in sonraki günlerde hangi oyunları kullanıcılarına sunacağı merak ediliyor. Son olarak internet üzerinde Epic Games tarafından ücretsiz verileceği iddia edilen yeni bir liste dolaşmaya başladı...

20 Aralık 2020 Pazar 01:35
Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!
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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlar ile, oyun severlerin gönlünde taht kuran Epic Games yine ücretsiz verdiği oyunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak 17 Aralık tarihinden itibaren yılbaşına kadar her gün 1 oyunu ücretsiz vereceğini açıklayan Epic Games, geçtiğimiz gün ikinci oyunu da kullanıcılarına sundu. Diğer yandan ise 31 Aralık tarihine kadar verilecek oyunların hangileri olacağı da merak edilenler arasında yer aldı.

Milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen Epic Games ücretsiz oyunlarının hangileri olacağı konusunda birtakım iddialar ortaya konuyor. Son olarak intenet üzerinde Epic Games’in vereceği tüm ücretsiz oyunların yer aldığı bir liste gündeme geldi. Bu listedeki tüm oyunların ilerleyen günlerde Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde verileceği öne sürüldü. Aşağıdaki kısımda Epic Games tarafından ücretsiz verilecek oyunların sıralandığı iddia edilen liste yer alıyor.

Epic Games bu oyunları ücretsiz verebilir

  • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
  • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
  • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
  • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
  • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
  • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
  • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
  • Inside - Steam Fiyat: 31.00
  • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
  • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
  • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
  • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
  • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
  • Torchlight 2 - Steam Fiyat 3 1.00
  • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00


Son Güncelleme: 20.12.2020 01:35
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesPCücretsiz Oyun
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