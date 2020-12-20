Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!

Milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen Epic Games ücretsiz oyunlarının hangileri olacağı konusunda birtakım iddialar ortaya konuyor. Son olarak intenet üzerinde Epic Games’in vereceği tüm ücretsiz oyunların yer aldığı bir liste gündeme geldi. Bu listedeki tüm oyunların ilerleyen günlerde Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde verileceği öne sürüldü. Aşağıdaki kısımda Epic Games tarafından ücretsiz verilecek oyunların sıralandığı iddia edilen liste yer alıyor.
Epic Games bu oyunları ücretsiz verebilir
- Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
- Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
- The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
- Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
- Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
- Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
- Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
- Inside - Steam Fiyat: 31.00
- Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
- My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
- Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
- Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
- Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
- Torchlight 2 - Steam Fiyat 3 1.00
- Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00
Son Güncelleme: 20.12.2020 01:35