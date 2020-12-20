Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!

Her hafta verdiğilar ile, oyun severlerin gönlünde taht kuranyine ücretsiz verdiği oyunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak 17 Aralık tarihinden itibaren yılbaşına kadar her gün 1 oyunu ücretsiz vereceğini açıklayan Epic Games, geçtiğimiz gün ikinci oyunu da kullanıcılarına sundu. Diğer yandan ise 31 Aralık tarihine kadar verilecek oyunların hangileri olacağı da merak edilenler arasında yer aldı.

Milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen Epic Games ücretsiz oyunlarının hangileri olacağı konusunda birtakım iddialar ortaya konuyor. Son olarak intenet üzerinde Epic Games’in vereceği tüm ücretsiz oyunların yer aldığı bir liste gündeme geldi. Bu listedeki tüm oyunların ilerleyen günlerde Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde verileceği öne sürüldü. Aşağıdaki kısımda Epic Games tarafından ücretsiz verilecek oyunların sıralandığı iddia edilen liste yer alıyor.

Epic Games bu oyunları ücretsiz verebilir