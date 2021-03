Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Creature in The Well’in konusu ve sistem gereksinimleri

Epic Games, her hafta oyun severlere ücretsiz oyunlar sunmaktadır. Bundan dolayı oyun severler Epic Games’i sürekli takip ediyor. Dünya genelinde milyonlarca dijital oyun hayranları her hafta ücretsiz oyunları takip ediyor. Bu hafta Epic Games’in ücretsiz oyunu belli oldu.

Bu hafta 25 Türk Lirası değerinde olan Creature in The Well adlı oyun, Epic Games tarafından kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunuldu. Bu oyun fantastik bir oyundur. Garip bir yaratık vardır ve sizin yapmanız gereken görevlerde size engel olmaya çalışacaktır.

Creature in The Well oyunu, MWM Interactive ve Flight School Studio tarafından geliştirildi ve 2019 yılında kullanıcılara sunuldu. Oyunu PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarından ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Oyun sırasında karakterinize ve kullandığınız araçlara geliştirme yapabilirsiniz. Her bölümde farklı bulmacalar ve düşmanlar vardır. Şimdiye kadar türünün en iyi oyunlarından diyebiliriz. Normalde fiyatı 25 Türk Lirasıdır. 1 Nisan 2021 tarihine kadar bu oyunu ücretsiz edinebilirsiniz. Oyunu şu linkten ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz:

Creature in The Well Ücretsiz İndir!

Creature in The Well Donanım Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-530

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 / ATI Radeon HD 6870

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 5 GB kullanılabilir boş alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

Önerilen Donanım Gereksinimi