Epic Games'in 23 Aralık'ta verdiği ücretsiz oyun belli oldu!

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip olan dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games yılbaşı hediyelerini dağıtmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihine kadar her gün yeni bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacağını açıklayan Epic Games’e büyük ilgi gösteriliyor. Son olarak Epic Games kapsamında 23 Aralık tarihinde hangi oyunun ücretsiz olarak verildiği merak edilen konular arasında yer aldı.

Epic Games 23 Aralık ücretsiz oyunu hangisi?

Yılbaşına kadar her gün yeni bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz veren Epic Games 23 Aralık tarihini de es geçmedi. Dev firmanın 23 Aralık 2020 tarihinde verdiği ücretsiz oyun “Tropico 5” olarak görüldü. Normal koşullar altında 69.00 lira karşılığında satışa sunulan Tropico 5 oyunu Epic Games tarafından ücretsiz veriliyor. Oyunu hiçbir ücret ödemeden almak isteyenlerin 24 Aralık günü saat 19.00’a kadar oyunu kütüphanesine eklemesi gerekmektedir. 24 Aralık günü saat 19.00’da Tropico 5 oyunu gidecek, yerine diğer ücretsiz oyun gelecektir.