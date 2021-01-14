Epic Games'in 14 Ocak ücretsiz oyunu belli oldu

Oyun sevenlerin heyecanla beklediği Epic Games ücretsiz oyunu belli oldu. Her hafta birbirinden güzel oyunları müşterilerine ücretsiz olarak sunan Epic Games yine herkesi memnun edecek bir oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı.
14 Ocak 2021 Epic Games hangi oyunu ücretsiz yaptı?
Oyunun ücretsiz olarak verilmesi 14 Ocak tarihinde başlayarak 21 Ocak tarihine kadar devam edilecek. Epic Game Store hesabından alınan oyun bir kez ücretsiz alındıktan sonra herhangi bir süre sınırı olmadan kullanılabilecek.
Son Güncelleme: 14.01.2021 16:19