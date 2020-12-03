Epic Games'de bu hafta ücretsiz oyun belli oldu!

Online oyun kütüphanesi olan Epic Games haftalık ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Steam’e rakip olarak piyasaya sürülen ve Fortnite ile büyük başarı elde eden Epic Games diğer oyun platformlarından farklı olarak her hafta ücretsiz oyunları oyun severlere sunuyor.

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Cave Story+

Bir platform oyunu olan Cave Story+ 8 ve 16 bit oyun yapısı ile eğlenceli zaman geçirmeyi amaçlamaktadır. Bağımsız tasarımcı Daisuke Amaya tarafından geliştirilen oyun iki boyutlu bir aksiyon – macera oyunudur.

Cave Story+ sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Core Solo

Ekran Kartı: 64 MB VRAM

Bellek: 128 MB RAM

Depolama: 200 MB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core Duo 2.0 Ghz ve üstü

Ekran Kartı: 256 MB VRAM (Harici)

Bellek: 512 MB RAM

Depolama: 200 MB