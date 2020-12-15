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Epic Games'da ücretsiz dağıtılacak oyun listesi

Sayılı oyun mağazaları arasında bulunan Epic Games, bu ay bir kez daha yapacağı ücretsiz oyun kampanyasında hangi oyunların ücretsiz olarak dağıtılacağının bilgisi sızdırıldı.

15 Aralık 2020 Salı 16:37
Epic Games'da ücretsiz dağıtılacak oyun listesi
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Uzun zamandır belirli aralıklarda ücretsiz oyunları erişime açan Epic Games, 17 Aralık 2020’de başlayacak ve on beş gün sürecek olan ücretsiz oyun kampanyasını daha önce açıklamıştı. Yeni gelen bilgilere göre hangi oyunların ücretsiz olarak sunulacağı ve tarihleri belli oldu.

Epic Games hangi oyunları ücretsiz sunacak?

Epic Gamnes’in ücretsiz oyun kampanyasında yılın oyun ödülü almış yapımlarda yer alıyor.

Sızdırılan bilgilere göre The Witcher 3, Assassins Creed Origins gibi pahalı oyunlar bulunuyor. Tabi bu bilgilerin doğrulanması için iki günlük bir süre daha beklememiz gerekecek. Daha önce GTA 5 gibi bir oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, listedeki oyunları da ücretsiz olarak sunarsa kitlesini daha da büyütecek.



Son Güncelleme: 15.12.2020 16:37
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Anahtar Kelimeler:
Epic Games17 AralıkGTA 5The Witcher 3Assassins Creed Origins
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