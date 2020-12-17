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Epic Games yılbaşına özel kampanyası bugün itibariyle başladı! Epic Games bugün birçok oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games yılbaşına özel olarak birçok oyunu ücretsiz yaptı. Ücretsiz olan oyunların listesi merak edilmeye başlandı. Epic Games'in yılbaşı kampanyası olarak düzenlediği etkinliğin ne kadar süreceği merak konusu oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:45
Epic Games yılbaşına özel kampanyası bugün itibariyle başladı! Epic Games bugün birçok oyunu ücretsiz yaptı
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Epic Games, her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunacak ve 2020'nin sonunda özel bir etkinlik hazırlayacak. Bu etkinlik kapsamında platformun kullanıcıları 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna sahip olacak.

17 Aralık'tan Yeni Yıl'a kadar her gün ücretsiz oyunlar sağlayacak olan Epic Games'in ücretsiz bir oyunu olan "City: Skylines" bulunmaktadır. 50,00 TL olan oyunun nasıl ücretsiz olarak sahip olunacağı merak konusu oldu.

Epic Games, bazen diğer platformlarda yüksek fiyatlara satılan oyunlar sunuyor ve şimdi de 50,00 TL fiyatı olan City: Skylines oyununu ücretsiz yaptılar.

Cities: Skylines 

City: Skylines, şehirler inşa etmek ve geliştirmek için strateji / simülasyon oyunlardan biridir. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere ağırlıklı olarak sivil havacılığa odaklanılıyor. Daha doğrusu oyun çok gelişmiş bir ulaşım sistemine sahip, oyunun bel kemiği lojistiktir dersek abartı olmaz.

Oyunda belediye başkanı olarak, şehirde ne ve nasıl yapmamız gerektiği konusunda tam bir gücümüz var. Ayrıca oyundaki farklı modların desteği sayesinde oyuncular oyunun içeriğini ve meydan okumasını tamamen seçebilirler.

Cities: Skylines'ı Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?

Oyunu arşive eklemek için tek ihtiyacınız olan bir Epic hesabıdır ve birkaç dakika içinde ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Sonrasında yapmanız gerekenler şu şekildedir:

  • Epic Games hesabına giriş yapınız.
  • Oyun sayfasına gidin ve "Yükle" düğmesine basınız.
  • Sipariş Ver'i tıklayın.
  • Böylelikle oyun kitaplığınıza eklenecektir.
  • Epic Games Store, iki faktörlü kimlik doğrulaması yapmanızı isteyecektir.

Epic Games, yıl sonu etkinliği kapsamında her gün yeni bir ücretsiz oyun sunacak.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:45
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Epic GamesYılbaşıözelKampanyaücretsizOyun
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